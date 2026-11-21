Gospodarstvo
Spor med državo in Petrolom
Kaj je v ozadju spora med državo in Petrolom, ki spet žuga z zapiranjem bencinskih servisov in omejitvijo točenja goriva? Zaradi regulacije cen je naš največji trgovec z gorivom v preteklosti proti Sloveniji že vlagal milijonske tožbe. Kje pa je meja med zaščito potrošnikov in interesi trgovcev?
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24ur.com Po Jevškovem pozivu vodstvo Petrola odgovarja: Trenutna regulacija cen povzroča poslovno škodo
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