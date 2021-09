Spor v upravi Telekoma zaradi nakupa skupine Actual I.T.?

Težko je napovedati, kaj se bo zgodilo, saj naj bi se zaradi tega nakupa - cena naj bi segala do 50 milijonov evrov - sprli celo člani uprave Telekoma, o čemer je sicer prvi poročal Dnevnik. Od petih članov uprave naj bi namreč za nakup glasovali trije člani, dva člana pa proti. To naj bi bila podpredsednik uprave Tomaž Jontes in član uprave Mitja Štular, ki je v upravi zadolžen prav za IKT in storitve omrežja. Za nakup pa naj bi bili predsednik uprave Cvetko Sršen in članici uprave Barbara Galičič Drakslar ter Špela Fortin.

Bo odločitev znana že danes?

Na Telekom smo poslali novinarska vprašanja, ali bo že danes znano, kaj so odločili nadzorniki, pa tudi ali lahko uradno potrdijo, da je zaradi omenjenega nakupa prišlo do spora znotraj uprave. Odgovorili so nam: "Deležnike o vseh relevantnih informacijah obveščamo prek sistema Seonet Ljubljanske borze." Vprašanja torej ostajajo neodgovorjena, pravijo namreč, da zadev ne komentirajo.