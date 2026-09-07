Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Sporen razpis za JEK 2: konflikt interesov pri izbiri odvetnikov

Ljubljana, 07. 09. 2026 20.51 pred 19 minutami 5 min branja 2

Avtor:
Nika Kunaver
Jedrska elektrarna Krško

Pri drugem bloku jedrske elektrarne se ne sme ponoviti zgodba TEŠ 6, poudarjajo politiki in zagovorniki projekta. Projekt, ki bo daleč najdražji v zgodovini Slovenije, je očitno brez referenduma že dobil zeleno luč, toda že pri izbiri odvetnikov za pripravo glavnega razpisa se pojavljajo vprašanja o morebitnem konfliktu interesov. Med izbranimi je namreč tudi pisarna, ki je, kot razkrivamo, zastopala ameriški Westinghouse, enega od dveh potencialnih dobaviteljev za JEK 2.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: JEK2 - konflikt interesov pri izbiri odvetnikov?
    03:29
    Iz 24UR: JEK2 - konflikt interesov pri izbiri odvetnikov?
  • Iz 24UR: Projekt JEK 2
    03:12
    Iz 24UR: Projekt JEK 2

Drugi blok jedrske elektrarne, ocenjen na med 15 in 22 milijard evrov ter predviden za začetek gradnje leta 2028, bi moral biti najbolj transparenten infrastrukturni projekt v zgodovini države. Prav zdaj se izbirajo ključni akterji, ki bodo pomagali postaviti pravila igre.

V deset dni stari odločitvi za tako imenovane pravne storitve BIS je bil izbran konzorcij odvetnikov Avbreht ter Jadek & Pensa. Odločitev sta 28. avgusta, na zadnji dan njenega mandata na čelu GEN energije, podpisala generalna direktorica Nada Drobne Popovič in poslovni direktor Bruno Glaser.

Odvetniki ne bi le pripravljali razpisa, temveč bi se z dobavitelji, v igri sta ameriški Westinghouse in francoski EDF, tudi pogajali ter skrbeli, da bi bila razpis in pa pogodbe v največji možni meri v interesu naše države.

A pozor. V rokah imamo tri leta staro odločbo Agencije za varstvo konkurence, iz katere jasno izhaja, da so odvetniki iz izbrane pisarne Jadek & Pensa delali za Westinghouse. Ker bodo imeli zdaj ne le dostop do ključnih informacij o gradnji drugega bloka, temveč bodo lahko vplivali tudi na vsebino razpisa, se postavlja vprašanje morebitnega konflikta interesov. Pa tudi – ali so o svojem sodelovanju z Westinghousom sploh obvestili naročnika, državno GEN energijo?

Pred kamero danes ni želel nihče.

Jedrska elektrarna Krško
Jedrska elektrarna Krško
FOTO: Damjan Žibert

Nada Drobne Popovič med drugim pravi, da je strokovna komisija ponudbe obravnavala. Vsi ponudniki pa so podpisali izjavo o neobstoju konflikta interesa.

Neuradno pa naj v GEN energiji o morebitnem konfliktu ne bi bili obveščeni. V odvetniški pisarni Jadek & Pensa na naša vprašanja niso odgovorili. Pravijo le: "Nimamo konflikta interesov, kot je bil opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega naročila."

Odvetnik Aleš Avbreht, ki z njimi sodeluje v konzorciju, pa pisno odgovarja: "Vsak od članov konzorcija je pred oddajo skupne ponudbe preveril morebitno nasprotje interesov /.../ in smo zaključili, da ni ovir za oddajo skupne ponudbe in sodelovanje pri predmetnem naročilu."

Kaj pa resorni minister Jernej Vrtovec? Ob ponovnem prevzemu vodenja ministrstva je JEK 2 označil za enega ključnih projektov države in poudaril: "Zagotavljam tudi transparenten način izvedbe tega projekta, in sicer tudi na način, da so angažirani najboljši slovenski in tudi tuji strokovnjaki." (1. junij 2026)

Danes pa: "Vsak odgovarja za svoja dejanja sam. Tako vi osebno za marsikatero dejanje, kot tudi GEN energija in Slovenski državni holding."

Da so bila naša vprašanja o morebitnem konfliktu interesov več kot očitno relevantna, je postalo jasno uro in pol pred oddajo. Iz družbe GEN energija, ki jo od minulega ponedeljka vodi Andrej Vizjak, so namreč na naša vprašanja odgovorili, da so tik pred iztekom roka za pravnomočnost odločitve sprejeli sklep o njeni razveljavitvi ter zavrnili vse ponudbe v tem javnem naročilu.

Kako daleč je projekt?

Razprava o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem traja že več kot dve desetletji, zdaj pa gre za enega ključnih projektov te vlade.

Kot rečeno, sta verjetna ponudnika dva – francoski EDF (Électricité de France) in ameriški Westinghouse (Electric Company). Gre sicer za dobavitelja, ki je zgradil že obstoječi prvi blok nuklearke, ki smo jo gradili še v času skupne države.

Ocenjeno vrednost izgradnje so letos v začetku leta s prvotnih okoli 16 milijard evrov dvignili na več kot 22 milijard, s čimer bi bil to najdražji projekt v zgodovini države. Za primerjavo: to je približno toliko, kot država v letu in pol porabi za vojsko, policijo, pokojnine, zdravstvo in plače skupaj. Tudi zaradi tega je v preteklosti že potekal resen razmislek, da bi se v financiranje vključile tudi nekatere druge države. A kako daleč je projekt?

"Do leta 2028 je predvideno umeščanje v prostor. Brez izdelanega državnega prostorskega načrta je težko govoriti o konkretnih finančnih številkah. Tukaj govorimo o izgradnji po letu 2035, obratovanju 2040. To so desetletja," je povedal Tomaž Žagar, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko.

Nad projektom sicer bdi GEN energija, ki pa jo od prejšnjega tedna dalje vodi Andrej Vizjak – trikratni minister v Janševih vladah. Ob prevzemu vodenja je dejal, da ohranjajo kontinuiteto projekta in da njegove časovnice ne spreminjajo. Vlada je prejšnji teden imenovala tudi novo sestavo vladne delovne skupine za projekt JEK 2, ki jo po novem vodi Tomaž Žagar; sicer državni sekretar na ministrstvu za energetiko. Prav pri tem projektu pa se je v prejšnjem mandatu sicer izrisala pisana velika koalicija vseh razen Levice, ki jo je razdrl posnetek dogovarjanja med Svobodo in SDS.

Življenjska doba elektrarne je ocenjena na okoli 60 let – z možnostjo podaljšanja na 80 let. Obratovala bi tako lahko vse do leta 2100.

Bo politika ubrala drugačno pot?

Kako resne so govorice, da naj bi politika ubrala drugačno pot in dogovor za gradnjo drugega bloka sklenila neposredno z ameriško administracijo, naj bi bilo znano v kratkem, nekje do konca leta. In ta varianta, torej te neuradne informacije, niti niso tako nepričakovane.

Minister Vrtovec je že v prvem mandatu v Washingtonu podpisal memorandum o strateškem jedrskem sodelovanju z Združenimi državami. Ta je med drugim predvidel izmenjavo strokovnjakov in znanja na področju jedrske energetike.

Z novim dogovorom med vladama sicer ne bi avtomatsko izbrali Westinghousa, bi pa lahko izbrali tehnologijo, ki jo ponuja izključno to ameriško podjetje. V tem primeru bi odpadel del postopkov in nekateri razpisi, ki so sicer predvideni v postopku izbire dobavitelja.

teš 6 drugi blok jedrska elektrarna konflikt interesov Westinghouse

Draga goriva: država na pomoč prevoznikom in kmetom

24ur.com Jek 2 poenotil državno politiko, nasprotniki opozarjajo na stroške projekta
24ur.com Bomo o gradnji 2. bloka krške nuklearke odločali junija?
24ur.com JEK 2 med milijardami, dovoljenji in vprašanjem, ali si Slovenija lahko privošči čakanje
24ur.com SDS predlaga razpis referenduma o izgradnji drugega bloka krške elektrarne
24ur.com 'Državno gospodarstvo v Sloveniji obvladuje skupina 20, 30 ljudi'
24ur.com Po burni razpravi potrdili predlog datuma referenduma o Jek2
24ur.com Si Slovenija sploh lahko privošči drugi blok nuklearke?
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ReAnDa
07. 09. 2026 21.10
Pa ste res nekateri verjeli, da so kreatorji tega procesa pošteni?
Odgovori
0 0
Čombe
07. 09. 2026 21.00
ponoviti zgodba teš6? točno se ve kdo je odgovoren, ali je kdo zaprt ?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Pred vsemi ji je priznal, kaj vse je storila za njuni hčerki
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Znana Slovenka postala mama, izbrala sta ji posebno ime
Znana Slovenka postala mama, izbrala sta ji posebno ime
zadovoljna
Portal
Nekoč je veljala za eno najlepših Slovenk, danes živi daleč od Slovenije
V drzni oranžni obleki ukradla poglede v Benetkah
V drzni oranžni obleki ukradla poglede v Benetkah
Izgubil je 70 kilogramov, zdaj navdušuje v MasterChefu
Izgubil je 70 kilogramov, zdaj navdušuje v MasterChefu
Po letih se je vrnila v službo, njen novi šef pa je postal kar mož
Po letih se je vrnila v službo, njen novi šef pa je postal kar mož
vizita
Portal
''Za diagnozo sem izvedela dobre tri tedne po 45. rojstnem dnevu''
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
cekin
Portal
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
moskisvet
Portal
Družinska tragedija, v kateri je bil umora staršev obtožen njun sin
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Pri 60 letih je videti kot 30: Fotograf, ki podira mite o staranju
Pri 60 letih je videti kot 30: Fotograf, ki podira mite o staranju
Robert Golob pokazal mišice: Tino dvignil kot za šalo
Robert Golob pokazal mišice: Tino dvignil kot za šalo
dominvrt
Portal
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
Koliko časa zdrži ozimnica? Mnogi te kozarce hranijo predolgo
Koliko časa zdrži ozimnica? Mnogi te kozarce hranijo predolgo
Tudi vi česen shranjujete narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Tudi vi česen shranjujete narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Pripravite vrt že zdaj: prihodnje poletje bo vaša hladna oaza
Pripravite vrt že zdaj: prihodnje poletje bo vaša hladna oaza
okusno
Portal
Ko zmanjka idej za kosilo: 10 kombinacij, ki jih verjetno še niste poskusili
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Pri uživanju chia semen se izognite napaki, ki ni dobra za vaše zdravje
Pri uživanju chia semen se izognite napaki, ki ni dobra za vaše zdravje
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929