Sporen razpis za JEK 2: konflikt interesov pri izbiri odvetnikov

Drugi blok jedrske elektrarne, ocenjen na med 15 in 22 milijard evrov ter predviden za začetek gradnje leta 2028, bi moral biti najbolj transparenten infrastrukturni projekt v zgodovini države. Prav zdaj se izbirajo ključni akterji, ki bodo pomagali postaviti pravila igre. V deset dni stari odločitvi za tako imenovane pravne storitve BIS je bil izbran konzorcij odvetnikov Avbreht ter Jadek & Pensa. Odločitev sta 28. avgusta, na zadnji dan njenega mandata na čelu GEN energije, podpisala generalna direktorica Nada Drobne Popovič in poslovni direktor Bruno Glaser. Odvetniki ne bi le pripravljali razpisa, temveč bi se z dobavitelji, v igri sta ameriški Westinghouse in francoski EDF, tudi pogajali ter skrbeli, da bi bila razpis in pa pogodbe v največji možni meri v interesu naše države. A pozor. V rokah imamo tri leta staro odločbo Agencije za varstvo konkurence, iz katere jasno izhaja, da so odvetniki iz izbrane pisarne Jadek & Pensa delali za Westinghouse. Ker bodo imeli zdaj ne le dostop do ključnih informacij o gradnji drugega bloka, temveč bodo lahko vplivali tudi na vsebino razpisa, se postavlja vprašanje morebitnega konflikta interesov. Pa tudi – ali so o svojem sodelovanju z Westinghousom sploh obvestili naročnika, državno GEN energijo? Pred kamero danes ni želel nihče.

Jedrska elektrarna Krško FOTO: Damjan Žibert

Nada Drobne Popovič med drugim pravi, da je strokovna komisija ponudbe obravnavala. Vsi ponudniki pa so podpisali izjavo o neobstoju konflikta interesa. Neuradno pa naj v GEN energiji o morebitnem konfliktu ne bi bili obveščeni. V odvetniški pisarni Jadek & Pensa na naša vprašanja niso odgovorili. Pravijo le: "Nimamo konflikta interesov, kot je bil opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega naročila." Odvetnik Aleš Avbreht, ki z njimi sodeluje v konzorciju, pa pisno odgovarja: "Vsak od članov konzorcija je pred oddajo skupne ponudbe preveril morebitno nasprotje interesov /.../ in smo zaključili, da ni ovir za oddajo skupne ponudbe in sodelovanje pri predmetnem naročilu." Kaj pa resorni minister Jernej Vrtovec? Ob ponovnem prevzemu vodenja ministrstva je JEK 2 označil za enega ključnih projektov države in poudaril: "Zagotavljam tudi transparenten način izvedbe tega projekta, in sicer tudi na način, da so angažirani najboljši slovenski in tudi tuji strokovnjaki." (1. junij 2026) Danes pa: "Vsak odgovarja za svoja dejanja sam. Tako vi osebno za marsikatero dejanje, kot tudi GEN energija in Slovenski državni holding." Da so bila naša vprašanja o morebitnem konfliktu interesov več kot očitno relevantna, je postalo jasno uro in pol pred oddajo. Iz družbe GEN energija, ki jo od minulega ponedeljka vodi Andrej Vizjak, so namreč na naša vprašanja odgovorili, da so tik pred iztekom roka za pravnomočnost odločitve sprejeli sklep o njeni razveljavitvi ter zavrnili vse ponudbe v tem javnem naročilu.

Kako daleč je projekt?

Razprava o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem traja že več kot dve desetletji, zdaj pa gre za enega ključnih projektov te vlade. Kot rečeno, sta verjetna ponudnika dva – francoski EDF (Électricité de France) in ameriški Westinghouse (Electric Company). Gre sicer za dobavitelja, ki je zgradil že obstoječi prvi blok nuklearke, ki smo jo gradili še v času skupne države. Ocenjeno vrednost izgradnje so letos v začetku leta s prvotnih okoli 16 milijard evrov dvignili na več kot 22 milijard, s čimer bi bil to najdražji projekt v zgodovini države. Za primerjavo: to je približno toliko, kot država v letu in pol porabi za vojsko, policijo, pokojnine, zdravstvo in plače skupaj. Tudi zaradi tega je v preteklosti že potekal resen razmislek, da bi se v financiranje vključile tudi nekatere druge države. A kako daleč je projekt? "Do leta 2028 je predvideno umeščanje v prostor. Brez izdelanega državnega prostorskega načrta je težko govoriti o konkretnih finančnih številkah. Tukaj govorimo o izgradnji po letu 2035, obratovanju 2040. To so desetletja," je povedal Tomaž Žagar, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Nad projektom sicer bdi GEN energija, ki pa jo od prejšnjega tedna dalje vodi Andrej Vizjak – trikratni minister v Janševih vladah. Ob prevzemu vodenja je dejal, da ohranjajo kontinuiteto projekta in da njegove časovnice ne spreminjajo. Vlada je prejšnji teden imenovala tudi novo sestavo vladne delovne skupine za projekt JEK 2, ki jo po novem vodi Tomaž Žagar; sicer državni sekretar na ministrstvu za energetiko. Prav pri tem projektu pa se je v prejšnjem mandatu sicer izrisala pisana velika koalicija vseh razen Levice, ki jo je razdrl posnetek dogovarjanja med Svobodo in SDS. Življenjska doba elektrarne je ocenjena na okoli 60 let – z možnostjo podaljšanja na 80 let. Obratovala bi tako lahko vse do leta 2100.

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