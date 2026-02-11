Naslovnica
Gospodarstvo

Sprejeta novela zakona o prvem pokojninskem skladu: kaj prinaša?

Ljubljana, 11. 02. 2026 14.07

Avtor:
A.K. STA
Pokojnina

DZ je sprejel novelo zakona o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb. Ta omogoča predčasno izplačilo odkupne vrednosti police in uvaja možnost za enkratno izplačilo odkupne vrednosti rente. Novela po navedbah finančnega ministrstva predstavlja korak k posodobitvi pokojninskega sistema.

Prvi pokojninski sklad je bil ustanovljen leta 1999 kot rešitev za imetnike certifikatov in delnic pooblaščenih investicijskih družb (PID). Skladno z njim so ti neizkoriščene certifikate lahko obdržali v delnicah PID ali jih zamenjali za pokojninske bone, ki so bili pozneje samodejno zamenjani za zavarovalno polico PPS. Od leta 2003 je PPS zaprti vzajemni pokojninski sklad, v katerega dodatna vplačila niso možna.

Sklad je sestavljen iz dveh delov. Varčevalni del zajema sredstva vseh članov, mlajših od 60, ki še čakajo na izpolnitev pogojev za rento. Kritni sklad, ustanovljen leta 2004, pa služi izključno financiranju izplačil pokojninskih rent. Varčevalni del trenutno upravljata z nekaj več kot 10 milijonov evrov sredstev, število članov pa zaradi narave sklada iz leta v leto upada - leta 2024 jih je bilo 12.061, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Nikolina Prah.

Pokojnine
Pokojnine
FOTO: Shutterstock

 Polica PPS ni prenosljiva, je ni mogoče zastaviti, član pa po dosedanjih pravilih ni imel pravice zahtevati izplačila odkupne vrednosti police. Z novelo zakona se to pravilo spreminja, po novem bo mogoče predčasno zahtevati izplačilo odkupne vrednosti police še pred dopolnjenim 60. letom.

Za vse prejemnike mesečne pokojninske rente se uvaja možnost za enkratno izplačilo odkupne vrednosti rente - vsi upravičenci lahko torej ne glede na višino njihovega premoženja zahtevajo enkratno izplačilo rente. Dosedanja ureditev je namreč to možnost omogočala samo tistim z zneskom premoženja pod določenim pragom. S tem se predvsem prejemnikom zelo nizkih rent omogoča, da pride do sredstev prej in jih lahko posledično usmerijo drugam, je navedla Prah.

Namen novele je po besedah Mateje Zupan Josipović iz Svobode iz današnje razprave v DZ predvsem povečanje prožnosti in zaščita za zavarovance, s čimer se krepi zaupanje v pokojninske produkte. Podporo noveli so napovedali tudi v SD in SDS.

"Zakon izboljšuje položaj zavarovancev, krepi smiselnost dodatnega pokojninskega varčevanja in prispeva k večji pravni ter socialni vzdržnosti sistema," je dejal Soniboj Knežak iz SD. "Zakon je tako v korist zavarovancev, saj omogoča predčasno izplačilo," pa je povedala Suzana Lep Šimenko iz SDS.

pokojninski sklad novela zakona

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MladInPerspektiven
11. 02. 2026 15.29
No kot vedno trdim LEVI in DESNI uničujejo socialno državo...(ofčke pa verjamejo enim in drugim ko se med sabo FILIMSKO kregajo in zmerjajo beeee beeeee) to je sedaj prva etapa nato pa pride vse ostalo.
Odgovori
-1
2 3
MladInPerspektiven
11. 02. 2026 15.32
No samo počakajmo, ko bo prišel čas za pokojninska vplačila ... SOCIALNA DRŽAVA PA PA PA PA No lepo bi bilo ustanoviti stavnico katera vlad bo to sprejela LEVA ali DESNA bi se dalo dobr zaslužit boljše kot LOTERIJA
Odgovori
+2
3 1
Prelepa Soča
11. 02. 2026 15.40
Socialna država nismo že od 1991, sedaj je kapitalizem.
Odgovori
-2
1 3
MladInPerspektiven
11. 02. 2026 16.06
O smo smo bodi sigurna dosti potujem pa vem, če imaš koga v tujini vprašaj kako gre ni med in mleko
Odgovori
+2
3 1
kr en33
11. 02. 2026 15.26
volitve so blizu... se biserji ne vprasate kdo bo te BONBONE placal?? Seveda, drzava.. s cim? ...tako je, z visjimi davki - ti so posledicno vkljuceni v porizvosni/storitveni proces kar seveda prinasa visje cene izdelkov in sotirev (ne pozabi, da si se vsak normalen prosizvajalec doda se svoj del, ce se ze nekaj visa) in posledicno si lahko ljudje manj kupimo za "vecjo" placo kot smo si lahko pred letom dni.. res bravo nevedni podporniki levakov.. aja - prst pa boste gotovo kazali proti drugim, ampak drugi niso krivi.. kriva je zal vasa nevednost in nepoznavanje trga ter ekonomij..
Odgovori
+4
5 1
MladInPerspektiven
11. 02. 2026 15.34
@kr en33 o čem ti bluziš kaj ima to z pokojninami (še ne kmalo pride seveda to je CILJ VSEH) to je drug steber nč bat
Odgovori
-2
1 3
MladInPerspektiven
11. 02. 2026 15.43
Seveda vse je z RAZLOGOM meni je to jasno že nekaj let. Informacije so prečiščene in kar OBJAVIJO je skrbno načrtovano, NAMEN večine informacij pa je DELITEV NARODA ker edino tako lahko obvladuješ ZASLEPJENE ljudi
Odgovori
+1
3 2
marker1
11. 02. 2026 15.23
Glede na izkušnje iz preteklosti, so pokojninski skladi samo naložbe s katero služijo upravljavci skladov, vlagatelji pa počasi izgubljajo, ker je vložek vedno manj vreden. Ne verjamem jim niti besede.
Odgovori
+5
5 0
wsharky
11. 02. 2026 15.20
Janša bo zakon popravil, da bo v korist ljudem
Odgovori
+6
8 2
vlahov
11. 02. 2026 15.08
Prevaranti.
Odgovori
+5
5 0
proofreader
11. 02. 2026 15.08
Če je Svoboda predlagala je zagotovo nekaj slabega skritega, kar bodo čez čas popravljali.
Odgovori
+8
9 1
cefre
11. 02. 2026 15.11
Tvojo trditev pa še posebej potrjuje to da še SDS podpira zakon- res mora biti nekaj hudo narobe kar je skrito v zakonu!
Odgovori
-2
2 4
Geres
11. 02. 2026 15.07
Pokojninski sistem je pri nas v celoti breme bodočih generacij. Katerih število je neznanka. Kot je tudi neznanka gospodarska situacija. Pogledati bi morali prakse po svetu, recimo modele, kjer obstaja enotna državna pokojnina za vse po dopolnjenem 65 letu, ki so delali vsaj xx let. Je pa ta znesel zgolj nek dodatek k individualni pokojnini. Ta pa je odvisna od prispevkov posameznika - lahko so ti prispevki tako kot danes še vedno obvezni v % od plače, a gre za lasten varčevalni račun, ki se tudi deduje. Torej znižanje radikalno prispevkov za obvezno državno pokojnino, preostanek gre za individualno varčevanje. Seveda v državi s sistemom kot ga imamo mi, to ni možno čez noč, ampak brez konkretne reforme čez 30 let penzij ne bo. Pri čemer so ljudje plačevali vse življenje.
Odgovori
+4
5 1
Uporabnik1888402
11. 02. 2026 15.11
Pri kom pa ni breme za bodoce? Mogoce Norveska ...
Odgovori
-1
1 2
Geres
11. 02. 2026 15.20
Razlika je, v kakšnem % je breme za bodoče. Torej ali je obvezna državna pokojnina nizka, ostalo pa so individualni računi - kot je pri nas sedaj drugi pokojninski steber. Skratka gre za razmerja. In razlika je tudi v tem, da pri nas že 20+ let mladi ne morejo do stanovanj, Norveška ipd imajo pa to urejeno tudi s pomočjo davka na nepremičnine - in to na vsako, ne samo na drugo in tretje. Tako ljudje ne hrčkajo nepremičnin. Pri nas pa starejši živijo na lepem premoženju, ki ni obdavčeno, niti s ene obdavči ob dedovanju, če gre za 1. dedni red. To pa plačujejo mladi, ki si niti osnov za življenje ne morejo ustvariti. Po mojem - vem, skrajno nepriljubljeno, bi morali uvesto ZMEREN davek na premoženje v bodoče. Ker so penzije nizke, ga sedaj praktično ne moreš, lahko pa uvedeš davek na dedovanje naslednje generacije. Spet zmeren. In to daš v reševanje stanovanjskega problema. Mladi so (pa sem sedaj že srednjih let) v takem sistemu brez prihodnosti, pričakujemo pa, da lepo plačujejo za pokojnine tistih, ki imajo premoženje, ki si ga sami ne bodo mogli nikoli ustvarit z delom. Pod nosem seveda vržemo, da so se zastonj izobraževali. Ampak to ni opravičilo za izkoriščanje do penzije...
Odgovori
+0
1 1
marker1
11. 02. 2026 15.28
Ne razumem zakaj ti gredo tako v nos nepremičnine. Te nepremičnine so ljudje sami ustvarili in plačali vse davke zanje. Še vedno plačujejo davke, ki so predpisani. Kolkokrat pa naj bi še plačali davke za isto stvar?
Odgovori
+1
2 1
marker1
11. 02. 2026 15.32
Na podeželju imaš poceni nepremičnin kolikor hočeš. Nihče jih noče kupiti, ker so daleč od mest in služb. A boš lastnikom teh nepremičnin nabil davek? S kakšno pravico? Zdi se mi, da ste za ta davek na nepremičnine samo tisti, ki v življenju niste nič ustvarili. Živeti na račun drugega je vaš moto.
Odgovori
+3
3 0
MladInPerspektiven
11. 02. 2026 15.40
Kaj je cilj davka na nepremičnine tu je potrebno razmišljati širše. Meni je jasno nekdoki živi v socialnem stanovanju plačuje najemnino kaj ima pa v štumfu pa ve on sam, priden SLOVENEC pa gradi hišo plačuje davke od nakupa zemlje, razna soglasja nato stavbno zemljišče in če presega kvadratura še davek na nepremičnine. Kdo je pametnejši seveda tisti v socialnem stanovanju Cilj vsega pa je da BOGATI ki ne vedo več kam bi z denarjem pokupili vse nepremičnine in služili z najemom in bili enormno bogati ...
Odgovori
+1
2 1
jzzzze
11. 02. 2026 15.43
Kakšen davek pa plačaš ob nakupu stanovanja???
Odgovori
+2
2 0
Geres
11. 02. 2026 15.44
Imam nepremičnino in bi me davek seveda targetiral. Kot sem napisala, sem srednjih let. Se pa sprašujem, zakaj naj bi mladi delali in plačevali zdravstvo, pokojnine itd za upokojence, ki imajo bistveno večje premoženje. Ja, vem, da tudi upokojenci plačajo za zdravstvo, ampak ta prispevek je simbolen. Država za delovanje potrebuje sredstva. Hiter in vsem dostopen pogled pokaže, da imamo plače preveč obdavčene, premoženje pa praktično ne. Premoženja si danes tako praktično ni več mogoče ustvariti, ker ti od plače preveč poberejo. In to poberejo tudi za plačevanje zdravstva in dolgotrajne oskrbe tistih, ki imajo premoženje v več 100.000 eurih. Če se komu zdi davek 0,3% na letni osnovi in recimo 5% ob dedovanju preveč. Pa ja dajmo it na bruto plače in vsak sam zase skrbi. Pa je mir. A bo tko ok?
Odgovori
-1
0 1
MladInPerspektiven
11. 02. 2026 15.44
Ok ob nakupu stanovanja vendar ne pa kot če delaš hišo to je dejstvo se opravičujem no lastniki hiš in stanovanj SO TEPENI to je jasno
Odgovori
+3
3 0
Geres
11. 02. 2026 15.49
No saj pravim, glede na to, da je za večino tudi 0,3% davek na leto nezaslišan, dajmo it na bruto plače. Adijo penzije, adijo "zastonj" zdravstvo. Pa naj vsak zase plačuje vse in mirna Bosna. Pa se ne rabimo prerekat o ničemer.
Odgovori
+2
2 0
MladInPerspektiven
11. 02. 2026 16.04
@Geres - ja lepo bi bilo če bi imel plačo nad 20.000 jaz imam nad 3.000 neto pa vem da nebi šlo. Imam strica ki je v ZDA in za operacijo ki jo je imel je moral plačati 640.000 dolarjev prodal vse in še zapufali so se razmišlja da pridejo nazaj v Slovenijo
Odgovori
+1
2 1
Geres
11. 02. 2026 16.42
In zakaj gledamo ravno ZDA? V Švici je zdravstveno zavarovanje kolikor vem obvezno, ti ga pa ne trgajo od plače, ampak ga plačaš sam. Je (glede na njihov standard) dostopno, da o kakovosti in čakalnih vrstah ne začnemo. Seveda se max višina plačila prilagodi prihodku, ker nekdo na minimalcu pač ne more plačat toliko kot voi s 3.000 neto. Ampak plača pa vsak.
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
11. 02. 2026 15.02
Prinaša Doživjeti stotu in še kar delati kot črnuzl.
Odgovori
+2
2 0
T-I-T-O
11. 02. 2026 14.43
Vi niste od 1999 nobenega pametnega zakona sprejeli,Kaj boste sedaj rente ljudem dajali po 100€ namesto da bi ljudem ponujali dome za oskrbovanje? Kaj vam pomeni da ljudje plačujejo 2% za pokojninsko reformo če ga prej ubijete pa niso nikoli videli domov za ostarelih??'Vse kradete odzgoraj,od certifikatov se je samo mafija od zgoraj obogatela navadni ljudje niso dobili skoraj nič za
Odgovori
+9
12 3
