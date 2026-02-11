Sprejeta novela zakona o prvem pokojninskem skladu: kaj prinaša?

Sklad je sestavljen iz dveh delov. Varčevalni del zajema sredstva vseh članov, mlajših od 60, ki še čakajo na izpolnitev pogojev za rento. Kritni sklad, ustanovljen leta 2004, pa služi izključno financiranju izplačil pokojninskih rent. Varčevalni del trenutno upravljata z nekaj več kot 10 milijonov evrov sredstev, število članov pa zaradi narave sklada iz leta v leto upada - leta 2024 jih je bilo 12.061, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Nikolina Prah.

Prvi pokojninski sklad je bil ustanovljen leta 1999 kot rešitev za imetnike certifikatov in delnic pooblaščenih investicijskih družb (PID). Skladno z njim so ti neizkoriščene certifikate lahko obdržali v delnicah PID ali jih zamenjali za pokojninske bone, ki so bili pozneje samodejno zamenjani za zavarovalno polico PPS. Od leta 2003 je PPS zaprti vzajemni pokojninski sklad, v katerega dodatna vplačila niso možna.

Polica PPS ni prenosljiva, je ni mogoče zastaviti, član pa po dosedanjih pravilih ni imel pravice zahtevati izplačila odkupne vrednosti police. Z novelo zakona se to pravilo spreminja, po novem bo mogoče predčasno zahtevati izplačilo odkupne vrednosti police še pred dopolnjenim 60. letom.

Za vse prejemnike mesečne pokojninske rente se uvaja možnost za enkratno izplačilo odkupne vrednosti rente - vsi upravičenci lahko torej ne glede na višino njihovega premoženja zahtevajo enkratno izplačilo rente. Dosedanja ureditev je namreč to možnost omogočala samo tistim z zneskom premoženja pod določenim pragom. S tem se predvsem prejemnikom zelo nizkih rent omogoča, da pride do sredstev prej in jih lahko posledično usmerijo drugam, je navedla Prah.

Namen novele je po besedah Mateje Zupan Josipović iz Svobode iz današnje razprave v DZ predvsem povečanje prožnosti in zaščita za zavarovance, s čimer se krepi zaupanje v pokojninske produkte. Podporo noveli so napovedali tudi v SD in SDS.

"Zakon izboljšuje položaj zavarovancev, krepi smiselnost dodatnega pokojninskega varčevanja in prispeva k večji pravni ter socialni vzdržnosti sistema," je dejal Soniboj Knežak iz SD. "Zakon je tako v korist zavarovancev, saj omogoča predčasno izplačilo," pa je povedala Suzana Lep Šimenko iz SDS.