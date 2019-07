Spremembe minimalne plače bodo gospodarstvo stale 200 milijonov evrov

Kot so v pred dnevi objavljenem dokumentu zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je mogoče učinek dviga bruto zneska minimalne plače oceniti razmeroma natančno na podlagi podatkov preteklih let, medtem ko je ocena učinka izločitve dodatkov iz minimalne plače bistveno težavnejša, saj podatkovnih baz, ki bi jih potrebovali za to, ni.

Učinek izločitve dodatkov v gospodarstvu je tako mogoče po njihovih navedbah oceniti zgolj s pomočjo analize kolektivne pogodbe posamezne dejavnosti in izračuna dviga stroškov delodajalcev za t.i. tipičnega zaposlenega v določeni dejavnosti na mikro ravni ter prenosa teh podatkov na celotno gospodarstvo s pomočjo podatkov o strukturi plač zaposlenih. Dodaten mehanizem kontrole lahko predstavlja ocena ministrstva za javno upravo v zvezi z učinki v javnem sektorju, so navedli.