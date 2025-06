Spremembe na črpalkah: bencin in dizel se dražita

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 17. junija 2025, do vključno ponedeljka, 30. junija 2025, znašale 1,445 evra za liter bencina, 1,458 evra za liter dizelskega goriva in 1,057 evra za liter kurilnega olja, so sporočili z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Pred spremembo je liter bencina stal 1,437 evra, liter dizelskega goriva 1,440 evra, liter kurilnega olja pa 1,037 evra.

Nove cene bodo veljale na vseh bencinskih servisih, tudi na avtocesti.