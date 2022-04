Spreminjajo se pravila plačevanja s karticami pri spletnih nakupih

Povedano drugače, kupec bo moral pri plačilu blaga ali storitve, denimo pri spletnemu trgovcu, na nek način potrditi, da to plačilo res opravlja on.

Kot zagotavljajo v ZBS, so se banke in hranilnice zahtevam direktive že prilagodile, prav tako pa se morajo zahtevam po močnejši overitvi prilagoditi vsi, ki so vključeni v prodajno-nakupni proces – torej tudi trgovci in kupci oziroma plačniki. "Če nekdo v procesu ne bo pravočasno zagotovil vseh ustreznih prilagoditev, plačila spletnega nakupa na spletnih mestih s plačilnimi karticami od 3. maja 2022 – zaradi zahtev zakonodaje – ne bo mogoče izvesti," opozarjajo.

Ob tem opominjajo, da takšno potrjevanje spletnih plačil ne bo v uporabi vedno in pri vseh spletnih trgovcih. Spletni trgovci se namreč lahko odločijo za uporabo izjem – na primer za nižje zneske nakupa – kjer dodatna potrditev v mobilni aplikaciji oziroma drugi rešitvi za potrjevanje plačil ne bo potrebna. "Prav tako direktiva velja le za plačila znotraj Evropskega gospodarskega prostora, kar pomeni, da se plačila za nakupe pri trgovcih izven EEA regije praviloma izvajajo brez dodatnega potrjevanja," pojasnjujejo v ZBS.

Kljub dodatni zaščiti pri opravljanju spletnih nakupov tako fizičnim kot pravnim osebam v ZBS vselej svetujejo, da s kartico, pametnimi napravami in gesli ravnamo skrbno ter odgovorno. Le tako bomo lahko preprečili morebitno nepooblaščeno uporabo tretjim osebam.