Sproščanje ukrepov maja privabilo turiste, še vedno največ domačih

Turistični nastanitveni obrati v Sloveniji so prejšnji mesec zabeležili skoraj 79.600 prihodov domačih turistov in malo več kot 214.500 njihovih prenočitev ter malo več kot 33.800 prihodov tujih turistov in malo več kot 102.900 njihovih prenočitev. Število prenočitev turistov je bilo v primerjavi z lanskim majem, ko so jih v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili približno 39.300, večje za 700 odstotkov, je sporočil državni statistični urad.

Med tujimi turisti je maja v Sloveniji prenočilo največ Nemcev, ki so ustvarili nekaj manj kot 13.100 prenočitev oz. 13 odstotkov prenočitev tujih turistov. Sledili so turisti iz Avstrije (nekaj manj kot 8900 prenočitev oz. devet odstotkov prenočitev tujih turistov), Italije (osem odstotkov), Srbije in Hrvaške (po sedem odstotkov).

Največ turističnih prenočitev je bilo v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, in sicer nekaj več kot 93.700 prenočitev ali 30 odstotkov vseh. Sledile so obmorske občine s 24 odstotki vseh prenočitev in gorske občine (15 odstotkov). V vseh vrstah turističnih občin je bilo maja zabeleženih več turističnih prenočitev kot aprila.

Skoraj polovica turističnih prenočitev je bila maja v hotelih, kjer so našteli 152.500 prenočitev ali 48 odstotkov vseh. Sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše (67.200 prenočitev ali 21 odstotkov vseh prenočitev) in kampi (32.900 prenočitev ali 10 odstotkov vseh).

Od januarja do vključno maja letos so nastanitveni obrati zabeležili nekaj več kot 197.600 prihodov turistov oz. 71 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani in malo manj kot 684.000 njihovih prenočitev, kar je 64 odstotkov manj.