Srdit boj za slovenske inženirje in inženirke

Rakete, roboti, merilni sistemi na izstreliščih vesoljskih agencij, nanosateliti. Če bi ob tem najprej pomislili na ZDA, Kitajsko, Rusijo, bi se motili. Slovenska visokotehnološka podjetja kraljujejo v nišnih panogah in se na vrhu lahko kosajo z najboljšimi. In to zahvaljujoč slovenskim naravoslovnim fakultetam, kjer pa diplomante domača in tuja podjetja razgrabijo še pred diplomo. Srdit boj za inženirje in inženirke se odvija ne le pri nas, ampak tudi na svetovnem parketu, korona kriza je namreč v gospodarstvu dokazala, da so znanje in inovacije edina stabilnost v podjetništvu.

