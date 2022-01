Sredi januarja na zasilni oskrbi 1340 odjemalcev

Letošnja zima je še posebej mrzla, kar nekateri močno občutijo, tudi na položnicah, saj so šle cene energentov v višave. Slednje je razkrilo tudi marsikatere anomalije v sistemu, saj so se nekateri stanovalci znašli v nezavidljivem položaju. Dobavitelji jih namreč smatrajo za poslovne in ne gospodinjske odjemalce. To pa je njihove položnice za ogrevanje dvignilo tudi za trikrat.

Trg z električno energijo je bil v preteklih letih namreč stabilen in razlike v ceni, ali je bilo gospodinjstvo priključeno na poslovni ali gospodinjski odjem, ni bilo. Vse do zdaj. Kot so pojasnili v Sistemskem operaterju distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO), so se konec lanskega leta na slovenskem trgu z električno energijo pričele odražati visoke cene električne energije na vseh energetskih borzah v EU.

To pa ni povzročilo zgolj velikih razlik v ceni med gospodinjskim in poslovnim odjemom, v težavah so se znašli tudi nekateri dobavitelji. In ker slednji niso zmogli slediti trendom na trgu, so se odločili, da prenehajo z dejavnostjo prodaje električne energije.