Renew Europe želi dodaten nadzor nad Madžarsko, Slovenijo 'budno spremljajo'

Evropski poslanci v pismu opisujejo, kako bi to lahko storili. Najprej zahtevajo, da se Viktor Orban strinja, da bo Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) omogočil dostop do seznama končnih upravičencev sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (RFF). Drugič, da do sredstev ne bodo upravičene osebe in subjekti, za katere so bile že v preteklosti značilne finančne nepravilnosti, ter osebe in subjekti, pri katerih gre za navzkrižje interesov. Pozivajo pa še k razveljavitvi ali reviziji zakonov, ki preiskovalnim novinarjem in organizacijam civilne družbe preprečujejo dostop do javnih informacij.

"Prednostna naloga Renew Europe je zagotoviti, da bo sedem milijonov evrov vreden sklad za oživitev Madžarske koristil vsem Madžarom in ne le peščici politično povezanih," opozarjajo v stranki.

Prepričani so, da je korupcija v "Orbanovi Madžarski" sistemska. Ali – kot so opomnili predsednico EK –"leta 2020 so službe ugotovile, da je madžarski protikorupcijski okvir neustrezen, in da se zdi, da sta preiskava in pregon na Madžarskem manj učinkovita kot v drugih državah članicah". Prav tako pa, da "ni dovolj odločnih sistematičnih ukrepov za pregon korupcije na visoki ravni".

Komisijo opozarjajo, da je učinkovit sistem za boj proti goljufijam merilo za dostop do sredstev sklada. Von der Leynovi pa so še sporočili, da želijo, da se Orbanovi prijatelji ne bodo privoščljivo smehljali, ko mu bo izročila pečat Komisije na odobritvi nacionalnega načrta za oživitev gospodarstva.

Pa bo Renew Europe od komisije zahtevala, da pod drobnogled vzame tudi slovenski načrt, glede na to, da so tudi na našo vlado v zadnjem času leteli očitki o nespoštovanju vladavine prava?

"Razmere v Sloveniji pozorno spremljamo," so dejali za naš portal. "Imamo pomisleke glede odločitve premierja Janše, da prekine imenovanje slovenskih tožilcev v EPPO, ki smo jih že večkrat izrazili. Slovenska vlada mora imenovati te tožilce, da bo EPPO lahko opravljal svoje poslanstvo."

Vendar pa, kot pravijo,"položaj Madžarske in Slovenije ni podoben. Madžarska ni del evropskega javnega tožilstva, zato smo Komisijo pozvali, naj predlaga, da OLAF dobi dostop do seznama končnih upravičencev evropskih skladov. Slovenija pa je del EPPO. Vendar za zdaj noče imenovati tožilcev, kar pa ni sprejemljivo".

"Poleg tega bi morala biti Slovenija kot naslednja država članica, ki bo predsedovala Svetu EU, zgled, zagotavljati bi morala popolno spoštovanje evropske zakonodaje in pravne države. Tako bomo še naprej pritiskali na slovenske oblasti, da bodo držale svojo besedo," zaključujejo v Renew Europe.