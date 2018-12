Stabilnost trga zagotavlja predvidljiv davčni sistem

Omenjeni koledar ima številne prednosti, tako v gospodarstvu kot v politiki. Prednosti gospodarstva so predvsem stabilno okolje, prav tako pa ni čutiti nobenega pritiska glede preskrbljenosti. Trošarinski koledar pa prinaša prednosti tudi vladi, saj je prihodek predvidljiv, v primeru večletnega trošarinskega načrta pa ni potrebe po letnih proračunskih pogovorih.

Z večletnim trošarinskim načrtom se država namreč izogne neenakomernemu in pretiranemu povišanju davkov, z zmernim višanjem trošarin pa lahko računa tudi na to, da si bodo potrošniki izdelek lahko privoščili. In prav ta odsotnost davčnih pretresov preprečuje motnje na trgu in zagotavlja njegovo stabilnost in trajnost ustvarjanja dobička.

Tudi dolgoročni pristop k tobačni trošarinski politiki ima svoje prednosti. Te so boljša predvidljivost in trajnost javnih prihodkov, ugodnejše naložbeno okolje, podpiranje postopnega in razumnega višanja ter ohranjanje stabilnosti trga in zmanjševanje nedovoljene trgovine.

Nemčija je namreč šla čez tri različne faze:

1. 2002-2006: 50 % zvišanje trošarin, ki se je odražalo v padcu javnofinančnih prihodkov, potem ko je prodaja legalnih cigaret upadla, ilegalni trg pa je eksplodiral. Do leta 2006 je prodaja ilegalnih tobačnih izdelkov narasla do 20 %, medtem ko je bila leta 2002 7%.

2. 2007-2009: ko se je vlada soočila z neučinkovito politiko, je zamrznila davke, kar je le zaustavilo naraščanje ilegalne prodaje, za stabilnost legalnega trga pa je naredilo bore malo.

3. 2010-2015:to spoznanje je privedlo do petletnega trošarinskega načrta s predvidljivim in postopnim naraščanjem davkov, kar je privedlo do naraščanja javnofinančnih prihodkov, kljub temu, da je legalna potrošnja upadla.

Večletni načrt zmernega višanja davkov na tobak se je tako izkazal za optimizacijo davčnih prihodkov, zato Nemčija še naprej vztraja pri njem.