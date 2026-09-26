Standard & Poor's potrdil bonitetno oceno Slovenije

Slovensko gospodarstvo je po mnenju bonitetne hiše Standard & Poor's v prvi polovici leta pokazalo izjemno odpornost na negativne vplive konflikta na Bližnjem vzhodu in nihanja svetovnih cen energije.

Za letošnje leto napoveduje realno rast našega bruto domačega proizvoda (BDP) v višini skoraj štirih odstotkov, ki jo bo spodbujalo močno domače povpraševanje. Po pričakovanjih agencije se bo ta strukturna odpornost ohranila tudi v bližnji prihodnosti.

Kot ključno prednost agencija izpostavlja še stalne presežke na tekočem računu Slovenije od leta 2013, ki so okrepili mednarodni investicijski položaj države.

K zvišanju ocene bi lahko v prihodnje pripomoglo izboljšanje fiskalnega stanja ali dosledno preseganje dolgoročnih napovedi gospodarske rasti. Obratno pa bi poslabšanje fiskalnega stanja in gospodarske rasti vodilo v znižanje bonitetne ocene.

Agencija Standard & Poor's je bonitetno oceno Slovenije potrdila teden dni zatem, ko je to storila bonitetna agencija Fitch. Ta je potrdila oceno Slovenije pri A+ in stabilne obete.