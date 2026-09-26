Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Standard & Poor's potrdil bonitetno oceno Slovenije

Ljubljana, 26. 09. 2026 08.58 pred 3 urami 1 min branja 10

Avtor:
U. Z. K.
Standard & Poor's

Bonitetna hiša Standard & Poor's (S&P) je potrdila oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti. Izpostavila je predvsem odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast, in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv predvidenih proračunskih primanjkljajev.

Slovensko gospodarstvo je po mnenju bonitetne hiše Standard & Poor's v prvi polovici leta pokazalo izjemno odpornost na negativne vplive konflikta na Bližnjem vzhodu in nihanja svetovnih cen energije.

Za letošnje leto napoveduje realno rast našega bruto domačega proizvoda (BDP) v višini skoraj štirih odstotkov, ki jo bo spodbujalo močno domače povpraševanje. Po pričakovanjih agencije se bo ta strukturna odpornost ohranila tudi v bližnji prihodnosti.

Kot ključno prednost agencija izpostavlja še stalne presežke na tekočem računu Slovenije od leta 2013, ki so okrepili mednarodni investicijski položaj države.

K zvišanju ocene bi lahko v prihodnje pripomoglo izboljšanje fiskalnega stanja ali dosledno preseganje dolgoročnih napovedi gospodarske rasti. Obratno pa bi poslabšanje fiskalnega stanja in gospodarske rasti vodilo v znižanje bonitetne ocene.

Agencija Standard & Poor's je bonitetno oceno Slovenije potrdila teden dni zatem, ko je to storila bonitetna agencija Fitch. Ta je potrdila oceno Slovenije pri A+ in stabilne obete.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Standard & Poor's ocena slovenija

Pred kurilno sezono: kako je z dobavami plina in kakšne bodo cene?

24ur.com V Sloveniji 8,2-odstotna gospodarska rast v drugem četrtletju
24ur.com 'Slovenija je odporna na geopolitične napetosti, inflacija še naprej upada'
24ur.com Boštjančič: Rast BDP rezultat investicij in odpornosti gospodarstva
24ur.com IMF: Slovenija se je izkazala za izjemno odporno
24ur.com Izboljšanje obetov za bonitetno oceno Slovenije
24ur.com Iz Evrope prihajajo 'sila zaskrbljujoči podatki'
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
KOdOvce
26. 09. 2026 10.56
Toppercent & The rich pa so ocenli na D... kdo bi si mislil
Odgovori
0 0
jung
26. 09. 2026 10.44
Za banke, ki izposojajo meglo in dobijo zanjo lepe obresti je to ok.
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
26. 09. 2026 10.02
Takrat ko se v javnosti govori da je vse stabilno in super je navadno tko da zadeva razpade in bankrotira.
Odgovori
+4
4 0
Samo navijač
26. 09. 2026 09.59
Bitcoin je nova temeljna denarna arhitektura civilizacije. Prehajamo od zavarovanja, ki temelji na zaupanju, k zavarovanju, ki temelji na resnici. Posledice so osupljive. Duh iz steklenice je izpuščen in ga ne bo mogoče vrniti.
Odgovori
0 0
Samo navijač
26. 09. 2026 09.47
Tiskalnik in brrrr v nedogled. Zlagano gospodarstvo.
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
26. 09. 2026 09.46
To pa so lastniki te zdruzbe ahahaha Vanguard Group (okoli 8–10 %) BlackRock (okoli 8 %) State Street Za posrat....
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
26. 09. 2026 09.44
Ups 7 milijard na dan je ameriski dolg !!!!!@!
Odgovori
+2
2 0
Samo navijač
26. 09. 2026 09.39
Brigajte se za tiste svoje biljone in biljone pufa. 40 bilijnonov ??? Vsak dan milijarda dolarjev in ti bi potem pametovali fuj.
Odgovori
+1
1 0
Castrum
26. 09. 2026 09.31
Napovedi so se konkretno spremenile in povišale po mesecu aprilu, ko je nastopila nova vlada.
Odgovori
+1
2 1
kakorkoliže
26. 09. 2026 09.16
Če se zadolžuješ in pridno plačuješ vse obresti je bonitetna ocena dobra. Samo, da puf niste najeli vi, plalčujete pa obresti, za vedno.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nihče pa ni vedel, kaj v resnici predstavlja
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
zadovoljna
Portal
Današnja polna luna bo najbolj pretresla ta 4 znamenja
14-letnica je želela popolno kožo, nato pa je sledil šok
14-letnica je želela popolno kožo, nato pa je sledil šok
Zasmehoval bivšo ženo, oboževalci pa so ga razkrinkali
Zasmehoval bivšo ženo, oboževalci pa so ga razkrinkali
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
vizita
Portal
Lahko vaše oči razkrijejo, kako hitro se starate?
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
cekin
Portal
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
To o morebitnih podražitvah pravijo slovenski dobavitelji zemeljskega plina
To o morebitnih podražitvah pravijo slovenski dobavitelji zemeljskega plina
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
moskisvet
Portal
Kaj bo ostalo od moškega, ko bo AI znal skoraj vse?
Raziskava potrjuje: 30 minut joge tedensko premaga nespečnost
Raziskava potrjuje: 30 minut joge tedensko premaga nespečnost
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
dominvrt
Portal
Pozor na to rastlino z vijoličnimi jagodami: je strupena in invazivna
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
okusno
Portal
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
voyo
Portal
Pustite ga
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961