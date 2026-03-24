Gospodarstvo

PRENOS V ŽIVO: Petrol zanika oviranje dostave goriva, stabilizacija do petka

Ljubljana/Koper, 24. 03. 2026 13.41 pred 1 uro 4 min branja 73

Avtor:
M.V. STA
Sašo Berger

Stanje na bencinskih servisih se po zvišanju cen pogonskih goriv počasi izboljšuje, čeprav povpraševanje ostaja povečano. Trgovci sicer poudarjajo, da bo normalizacija razmer trajala kar nekaj časa. Vodilni pri Petrolu so odločno zavrnili očitke, da naj bi zavirali dostavo goriva na manjša prodajna mesta. Dodali so, da bi se lahko razmere, ob trenutnem povpraševanju, stabilizirale že do petka.

Predsednik uprave Petrola Sašo Berger je uvodoma dejal, da se vsem kupcem v imenu družbe iskreno opravičuje zaradi pomanjkanja goriva na nekaterih prodajnih mestih. "Vsi skupaj se maksimalno trudimo zagotavljati čim bolj nemoteno oskrbo. Takoj ob zaostritvi razmer smo aktivirali vse razpoložljive mehanizme. Želel bi poudariti, da goriva v skladiščih ne primanjkuje. Oskrba sistema ostaja stabilna," je zagotovil.

Berger je omenil zunanje dejavnike, zaradi katerih prihaja do težav pri dostavi goriva. "Gre za razmere, na katere Petrol nima neposrednega vpliva."

"Razmere so bile posledice sunkovito povečanega povpraševanja. Zadeve se umirjajo, število prodajnih mest s pomanjkanjem goriva se zmanjšuje. Po spremembi cene je pritisk kupcev bistveno manjši na prodajnih mestih. Če se bo prodajala količina, kot se prodaja sedaj, je Petrol sposoben stabilizirati razmere do petka."

Ob koncu je še opozoril, da pri naslednji spremembi cene lahko pričakujemo podobne težave. 

Sašo Berger, predsednik uprave Petrola
Sašo Berger, predsednik uprave Petrola
FOTO: Damjan Žibert

Član uprave Marko Ninčević je zavrnili očitke, da naj bi namenoma zadrževali dostavo na manjše bencinske servise. Kupce so pozvali preudarnemu nakupovanju, delanje zalog pa po njihovih navedbah ni potrebno, saj je goriva dovolj. Zahvalili so se tudi za pomoč vladi, ki je zagotovila štiri transportna vozila za prevoz goriva, vendar so ob tem poudarili, da gre za majhen, dvoostotni delež celotnega prometa. 

Petrol nima lastnih zmogljivosti za oskrbo bencinskih servisov, pač pa to izvajajo pogodbeni partnerji, je dejal. "In ti so angažirali vsa vozila, ki so primerna za oskrbo maloprodajnih mest z naftnimi derivati, in vse razpoložljive voznike," je zatrdil. Vendar pa v Sloveniji in tudi v regiji primanjkuje cistern, ki so primerne za oskrbo maloprodajnih mest z naftnimi derivati, predvsem pa primanjkuje tudi voznikov, je dodal.

Ob tem je odločno zavrnil očitke, da bi Petrol namenoma zaviral dostavo goriva na prodajna mesta, ali pa ga namenoma skrival na bencinskih servisih. Nasprotno, kolikor je bilo mogoče z obstoječimi zmogljivostmi, so povečali dostavo na svoja maloprodajna mesta, je dejal in opozoril, da ima Petrol najbolj diverzificirano strukturo prodajnih mest v državi in tudi logistično najbolj zahtevno.

Preberi še Kumer o pomanjkanju goriva: Če vlada ne bi odreagirala, bi bili na robu kolapsa

Kot so pojasnili v družbi Mol Ina, se stanje začenja izboljševati. Povpraševanje sicer ostaja povečano, zato bo trajalo kar nekaj časa, preden se razmere normalizirajo, so povedali. Zagotovili so, da si še naprej prizadevajo za čim boljšo oskrbo prodajnih mest z gorivom.

V družbi Shell Adria na običajnih bencinskih servisih opažajo precejšen upad povpraševanja, na samopostrežnih črpalkah za tovorna vozila, kjer gorivo prodajajo pravnim osebam, pa se povpraševanje zaradi vladne omejitve točenja goriva ni zmanjšalo.

Kot so navedli, nekatere črpalke ostajajo brez dizelskega goriva, saj ga prednostno namenjajo oskrbi tovornih vozil. Še naprej se bodo trudili za čim manj motenj v oskrbi, so dodali.

Po podatkih s spletne strani kjejegorivo.si se težave z oskrbo še naprej pojavljajo na številnih Petrolovih črpalkah. Največji trgovec z naftnimi derivati v državi je za danes sklical posebno novinarsko konferenco o aktualnem dogajanju na trgu naftnih derivatov.

Pomanjkanje goriva na bencinski črpalki v Ljubljani
Pomanjkanje goriva na bencinski črpalki v Ljubljani
FOTO: Bralka

Vlada je zaradi pomanjkanja goriva od Petrola v minulih dneh zahtevala ustrezno ukrepanje, ministrstvu za notranje zadeve pa naložila, da preveri podajo naznanila vodstva družbe organom pregona. Stanje na črpalkah so preverili tudi tržni inšpektorji, a njihove ugotovitve še niso znane.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest so se opolnoči kljub znižanju dajatev občutno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 11,5 centa na 1,581 evra, liter dizelskega goriva za 16,8 centa na 1,696 evra in liter kurilnega olja za 18,3 centa na 1,342 evra. Cene bodo po novem veljale le teden dni, je odločila vlada.

Poleg tega je z nedeljo začasno omejila točenje goriva na črpalkah. Na posamezni črpalki je dnevno omejeno na 50 litrov za fizično osebo ter 200 litrov za pravno osebo in za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, vključno s kmetijsko. Omejitve bodo veljale do preklica.

Na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah medtem cene pogonskih goriv od petka niso več regulirane. Na nekaterih Petrolovih črpalkah je liter dizla danes okoli 12. ure stal tudi več kot dva evra, na Molovih so bile cene nižje.

BENCIN črpalke petrol

Vlada omilila pravila glede vožnje in počitka za voznike cistern

Za 50-litrski rezervoar dizla 84 evrov, bencina pa 79 evrov

KOMENTARJI73

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
24. 03. 2026 14.53
laznivxi eni
Odgovori
0 0
suleol
24. 03. 2026 14.53
nesposobni
Odgovori
0 0
HitraVeverca
24. 03. 2026 14.53
Dajte no, v rogaški so ven črpali, dobil sem bencin še tisti dan, predn je bilo prvo podražanje, v se pripelje cisterna zavaruje in v hecu vprašam črpate not ali ven.. in on smrtno resno "ven"... čez 2 uri so šli starši tankat in ni bilo govoriva.. Kdo koga zdaj tu nateguje.. pa saj nismo neumni???
Odgovori
0 0
panamera
24. 03. 2026 14.52
Pregovor slovenski..... Lažeš, kradeš uši imaš...
Odgovori
+2
3 1
Stajerc22
24. 03. 2026 14.52
To je takticna poteza Goloba, da ljudje iz podezelja, hribov, kmetje niso sli v dolino na volitve ker nimajo goriva.
Odgovori
+0
1 1
lolekbrezbolek
24. 03. 2026 14.51
jaz tega ne morem poslušat. s*** ** v*** lol
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
24. 03. 2026 14.50
Lažejo!!
Odgovori
+1
2 1
Chrome
24. 03. 2026 14.50
Ali je kdo od vas slišal, da bo takoj po podražitvi gorivo na voljo? Da so rezervoarji polni 😂? In spet bodo isto trobili čez 1 teden 😁.
Odgovori
+2
2 0
Stajerc22
24. 03. 2026 14.50
Robert Golob: "Golob: od plače v politiki ne moreš lagodno živet"
Odgovori
+1
2 1
Beuelin
24. 03. 2026 14.49
Seveda, Petrol, nihče vam ne verjame. Jaz od sedaj naprej ne točim več goriva pri vas.
Odgovori
+1
2 1
Stajerc22
24. 03. 2026 14.46
Kako inteligenten moras biti, da volis pernatega. V njegovi vladi se je menjalo rekordno stevilo ministrov. Stavkali so prakticno vsi, policija, zdravstvo, ucitelji, gasilci, klicni centri,...Mene osebno je na leto oskodoval za vec kot 2000€ (dolgotrajna oskrba, obvezno zdravstveno, visji prispevki, vrtec se je podrazil zaradi bozicnice in zaradi bozicnice sem padel v visji razred za placilo vrtca), kje je 13.000 racunalnikov? Litijska? Dobesedno smo dobili prisluhe na katerem se je razkrilo katera mafija obvladuje Slovenijo. Res inteligentno, da gres obkroziti svobodo.
Odgovori
+0
3 3
Stajerc22
24. 03. 2026 14.47
Smo pa postali komunisticna Kuba, kjer ne mores tankati ker ni goriva.
Odgovori
+1
2 1
nekaj brezveze
24. 03. 2026 14.51
Me piši kozlarij..Ravno zato je kaos ,ker je zadržal cene goriva..Če bi dvignil na 2€ kot imajo to naši severni sosedje nebi bilo nobene panike ter pomanjkanja..
Odgovori
+1
1 0
Bozji
24. 03. 2026 14.43
Seveda se izboljšuje sedaj, ko je cena mnogo višja!
Odgovori
+5
5 0
Magnetek
24. 03. 2026 14.44
Tocno tak
Odgovori
+1
1 0
Jernej Sekirnik
24. 03. 2026 14.40
Edini v EU imamo težavo. Še Srbi pišejo v medijih o dramatični situaciji v SLO. Le kam smo prišli, vsak dan dosegamo bolj dno.... To da sosed hodi s kantico nafte, da lahko na tanka avto kateri je v rezervi, ker ni mogel več iskat pumpe, da bi imela gorivo je katastrofa. To še ni bilo v Yugo, ko je bila Iranska revolucija pa smo vsi imeli težave z gorivom pa cene znorele, pa ko je bila vojna dol, pa tudi ni bilo tolk težav
Odgovori
+1
2 1
kleinek
24. 03. 2026 14.43
Srbi so lahko samo tiho. Oni imajo že nekaj let 20 centov več kot mi, konstantno.
Odgovori
+1
1 0
sej_ni_važn
24. 03. 2026 14.40
Plešemo
Odgovori
+2
2 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
24. 03. 2026 14.40
Bojkot Petrola!!
Odgovori
+5
5 0
tomahawk
24. 03. 2026 14.39
država je večinski lastnik petrola. dirigent v državi pa holob, tako da..... hvala volilci holoba da bomo tole in še kaj hujšga prenašali še naprej.
Odgovori
+1
3 2
tomahawk
24. 03. 2026 14.44
Pa minusi katerih sem deležen... ne mi rečt da če si nad petrolom, se pravi šef ne moreš udart po mizi, obrnit telefon pa nekoga vprašat po zdravju, ampak ne, ker jin tako paše
Odgovori
+2
2 0
deltex
24. 03. 2026 14.38
Jaz tankam pri sosedih. Oni imajo več nafte kot Petrol, so z vsemi možnimi prevoznimi sredstvi drveli na črpalko in v vse možne posode točili gorivo😁
Odgovori
+4
4 0
kakorkoliže
24. 03. 2026 14.38
Seveda se izboljšuje saj so nove višje cene. Petrol je namenoma zadrževal prodajo pred podražitvijo. Slediti bi morala kazenska ovadba in odpoklic uprave.
Odgovori
+7
7 0
ptuj.si
24. 03. 2026 14.35
V soboto in nedeljo sem na Petrolu normalno tankal.
Odgovori
+2
4 2
GAYPROPAGANDA
24. 03. 2026 14.34
Ravno danes in po volitvah!
Odgovori
+1
3 2
street45
24. 03. 2026 14.33
Točno se je vedelo čigavi kadri so glavni na Petrolu in zakaj ni bencina. Tako kot umazane igre z Izraelci se mu tudi tle ni izšlo.
Odgovori
+5
6 1
karjola
24. 03. 2026 14.38
Ne s...!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
zadovoljna
Portal
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Umrla po boju s težko boleznijo
Umrla po boju s težko boleznijo
vizita
Portal
Rešila bi jo ena tabletka, zdravniki pa so jo ignorirali
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Kako pogosto bi se morali tuširati
Kako pogosto bi se morali tuširati
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
cekin
Portal
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
moskisvet
Portal
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Skriti biser črnogorske obale
Skriti biser črnogorske obale
dominvrt
Portal
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
okusno
Portal
Tega Natalija Bratkovič ne bo nikoli več poskusila
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
voyo
Portal
Rocky 1
Kmetija
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
