PRENOS V ŽIVO: Petrol zanika oviranje dostave goriva, stabilizacija do petka

Predsednik uprave Petrola Sašo Berger je uvodoma dejal, da se vsem kupcem v imenu družbe iskreno opravičuje zaradi pomanjkanja goriva na nekaterih prodajnih mestih. "Vsi skupaj se maksimalno trudimo zagotavljati čim bolj nemoteno oskrbo. Takoj ob zaostritvi razmer smo aktivirali vse razpoložljive mehanizme. Želel bi poudariti, da goriva v skladiščih ne primanjkuje. Oskrba sistema ostaja stabilna," je zagotovil. Berger je omenil zunanje dejavnike, zaradi katerih prihaja do težav pri dostavi goriva. "Gre za razmere, na katere Petrol nima neposrednega vpliva." "Razmere so bile posledice sunkovito povečanega povpraševanja. Zadeve se umirjajo, število prodajnih mest s pomanjkanjem goriva se zmanjšuje. Po spremembi cene je pritisk kupcev bistveno manjši na prodajnih mestih. Če se bo prodajala količina, kot se prodaja sedaj, je Petrol sposoben stabilizirati razmere do petka." Ob koncu je še opozoril, da pri naslednji spremembi cene lahko pričakujemo podobne težave.

Sašo Berger, predsednik uprave Petrola FOTO: Damjan Žibert

Član uprave Marko Ninčević je zavrnili očitke, da naj bi namenoma zadrževali dostavo na manjše bencinske servise. Kupce so pozvali preudarnemu nakupovanju, delanje zalog pa po njihovih navedbah ni potrebno, saj je goriva dovolj. Zahvalili so se tudi za pomoč vladi, ki je zagotovila štiri transportna vozila za prevoz goriva, vendar so ob tem poudarili, da gre za majhen, dvoostotni delež celotnega prometa. Petrol nima lastnih zmogljivosti za oskrbo bencinskih servisov, pač pa to izvajajo pogodbeni partnerji, je dejal. "In ti so angažirali vsa vozila, ki so primerna za oskrbo maloprodajnih mest z naftnimi derivati, in vse razpoložljive voznike," je zatrdil. Vendar pa v Sloveniji in tudi v regiji primanjkuje cistern, ki so primerne za oskrbo maloprodajnih mest z naftnimi derivati, predvsem pa primanjkuje tudi voznikov, je dodal. Ob tem je odločno zavrnil očitke, da bi Petrol namenoma zaviral dostavo goriva na prodajna mesta, ali pa ga namenoma skrival na bencinskih servisih. Nasprotno, kolikor je bilo mogoče z obstoječimi zmogljivostmi, so povečali dostavo na svoja maloprodajna mesta, je dejal in opozoril, da ima Petrol najbolj diverzificirano strukturo prodajnih mest v državi in tudi logistično najbolj zahtevno.

Kot so pojasnili v družbi Mol Ina, se stanje začenja izboljševati. Povpraševanje sicer ostaja povečano, zato bo trajalo kar nekaj časa, preden se razmere normalizirajo, so povedali. Zagotovili so, da si še naprej prizadevajo za čim boljšo oskrbo prodajnih mest z gorivom. V družbi Shell Adria na običajnih bencinskih servisih opažajo precejšen upad povpraševanja, na samopostrežnih črpalkah za tovorna vozila, kjer gorivo prodajajo pravnim osebam, pa se povpraševanje zaradi vladne omejitve točenja goriva ni zmanjšalo. Kot so navedli, nekatere črpalke ostajajo brez dizelskega goriva, saj ga prednostno namenjajo oskrbi tovornih vozil. Še naprej se bodo trudili za čim manj motenj v oskrbi, so dodali. Po podatkih s spletne strani kjejegorivo.si se težave z oskrbo še naprej pojavljajo na številnih Petrolovih črpalkah. Največji trgovec z naftnimi derivati v državi je za danes sklical posebno novinarsko konferenco o aktualnem dogajanju na trgu naftnih derivatov.

Pomanjkanje goriva na bencinski črpalki v Ljubljani FOTO: Bralka