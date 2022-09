Stanovanja in hiše v drugem četrtletju na letni ravni dražja za 15,6 odstotka

Nove stanovanjske nepremičnine - stanovanja in družinske hiše skupaj - so se na četrtletni ravni po pocenitvi v prejšnjem četrtletju za 6,8 odstotka v drugem letošnjem trimesečju ponovno podražile, za 9,5 odstotka. K zvišanju so največ prispevale cene novih stanovanj, ki so se v istem obdobju zvišale za 11,8 odstotka, medtem ko se cene novih družinskih hiš niso spremenile.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin pa so se na četrtletni ravni zvišale za 2,9 odstotka. Cene rabljenih družinskih hiš so zrasle za 3,3 odstotka, cene rabljenih stanovanj pa za 2,7 odstotka.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Mariboru, za štiri odstotke, sledile so podražitve v Ljubljani, za 2,6 odstotka, in v preostali Sloveniji, za 2,5 odstotka.

Na letni ravni so se najizraziteje zvišale cene rabljenih stanovanj, za 17,2 odstotka, sledile so cene rabljenih družinskih hiš, ki so porasle za 14,7 odstotka. Cene novih stanovanj so porasle za 13,2 odstotka, cene novih družinskih hiš pa so se znižale za 2,5 odstotka.

Skupna vrednost vseh v drugem četrtletju prodanih stanovanjskih nepremičnin je bila 449 milijonov evrov. To je bilo približno tri odstotke več od skupne vrednosti vseh prodaj v prvem trimesečju (435 milijonov evrov) in približno desetino manj kot v istem četrtletju prejšnjega leta (491 milijonov evrov).

Skupno je bilo prodanih 3369 stanovanjskih nepremičnin oz. dva odstotka manj kot v prejšnjem četrtletju.

V primerjavi z istim četrtletjem lani, ko je bilo število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin rekordno (3927), je tokratno število prodaj upadlo drugo četrtletje zapored. Prodanih je bilo 3301 rabljenih stanovanjskih nepremičnin (v prvem četrtletju letos 3379), skupna vrednost prodaj pa je bila 434 milijonov evrov.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 68 (v prvem letošnjem četrtletju 43), njihova skupna vrednost je znašala približno 15 milijonov evrov, še kažejo statistični podatki.