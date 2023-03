Stanovanjske nepremičnine lani dražje za več kot 11 odstotkov

V zadnjem četrtletju lani so se cene stanovanjskih nepremičnin na četrtletni ravni zvišale za en odstotek. Pri tem so bile cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin višje za 1,3 odstotka, od tega rabljenih stanovanj za 1,9 odstotka, rabljenih hiš pa za 0,2 odstotka.

Lani so se najbolj zvišale cene rabljenih stanovanj, za 12 odstotkov. Sledile so podražitve rabljenih družinskih hiš (za 11,9 odstotka), novih stanovanj (za 5,7 odstotka) in novih družinskih hiš (za 2,4 odstotka).

Cene stanovanjskih nepremičnin so se lani zvišale najbolj po letu 2021, ko je bila rast s 15,8 odstotka najvišja v zadnjih nekaj letih.

Rabljena stanovanja so se v četrtletni primerjavi najbolj podražila v Mariboru (za 2,7 odstotka), sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 2,5 odstotka). Na drugi strani so cene rabljenih stanovanj v Ljubljani po dveh letih rasti ostale nespremenjene.

Nove stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni pocenile za 2,3 odstotka. Pri tem so se cene novih družinskih hiš znižale za 16 odstotkov, cene novih stanovanj pa zvišale za 1,1 odstotka.

V zadnjem četrtletju je skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih nepremičnin znašala 361 milijonov evrov, kar je okoli šest odstotkov manj kot v tretjem četrtletju in za petino manj kot v zadnjem četrtletju leta 2021.

Skupno je bilo prodanih 2717 stanovanjskih nepremičnin, kar je okoli desetino manj kot četrtletje prej in približno četrtino manj kot v zadnjem četrtletju 2021.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin se je zmanjšalo četrto četrtletje zapored. Prodanih je bilo 2656 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj je bila 345 milijonov evrov.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 61, s skupno vrednostjo prodaje okrog 16 milijonov evrov. To je bilo za okoli 60 odstotkov več kot četrtletje prej in za tretjino manj kot pred enim letom.

Glede na povprečje leta 2015 so bile stanovanjske nepremičnine konec leta 2022 dražje za več kot 78 odstotkov, pri tem so bile rabljene nepremičnine dražje za dobrih 82 odstotkov. Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so bile višje za okoli 85 odstotkov, v preostali Sloveniji pa za približno 100 odstotkov.