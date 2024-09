Stanovanjske nepremičnine se še naprej dražijo

Nove stanovanjske nepremičnine so se po pocenitvi v letošnjem prvem četrtletju (za 7,6 odstotka) znova podražile, in sicer skupno za 9,1 odstotka. Cene novih stanovanj so zrasle za 9,7 odstotka, cene novih družinskih hiš pa za tri odstotke.

Rabljene stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni podražile za 1,1 odstotka. Cene rabljenih družinskih hiš so zrasle za 1,4 odstotka, rabljenih stanovanj pa za en odstotek.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Ljubljani (za 1,2 odstotka), sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 0,9 odstotka) in Mariboru (za 0,8 odstotka).

Medletna rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila 6,7-odstotna. Najizraziteje so se podražila nova stanovanja (za 18,2 odstotka), sledili so rabljena stanovanja (za 7,6 odstotka), nove družinske hiše (za 4,3 odstotka) in rabljene družinske hiše (za 3,8 odstotka).

Skupna vrednost vseh stanovanjskih nepremičnin, prodanih v drugem četrtletju, je znašala 336,1 milijona evrov. To je bilo približno enako kot v četrtletju prej (340,4 milijona evrov) in za približno šestino manj kot v četrtletju lani (401,5 milijona evrov).

Skupno je bilo prodanih 2069 stanovanjskih nepremičnin oz. približno enako kot v četrtletju prej in za petino manj kot v drugem četrtletju prejšnjega leta (2576).

Prodanih je bilo 1983 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je znašala 306,3 milijona evrov.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 86, njihova skupna vrednost je znašala približno 29,8 milijona evrov.