Stanovanjski inšpektorat bo preverjal upravnike, najeme in oglaševanja

Na področju oglaševanja prodaje novih stanovanj bodo tudi letos nadzirali, ali prodajalci izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za začetek oglaševanja.

Inšpektorat ugotavlja, da imajo akcije nadzora preventivne učinke, saj da je kršitev zakonodaje vedno manj, prodajalci se začnejo ob inšpekcijskih nadzorih medsebojno obveščati glede zakonskih obveznosti pri oglaševanju.

Na področju najemnih stanovanj bodo inšpektorji tako kot lani preverjali, ali imata najemodajalec in najemnik sklenjeno najemno pogodbo, bodo pa letos akcijo razširili še na področje opuščenega vzdrževanja najemnih stanovanj, saj opažajo porast prijav na tem področju.

Stanovanjski zakon najemodajalcu in najemniku nalaga obvezno sklenitev najemne pogodbe ter tudi obveznost tako najemodajalca kot najemnika, da vzdržuje stanovanje v stanju, ki omogoča normalno rabo.

"Na inšpektoratu najemodajalce in najemnike že sedaj pozivajo, naj sklepajo pisne najemne pogodbe in takoj obvestijo upravnika o sklenitvi ali spremembi pogodbe. To prispeva k večji varnosti najemnikov in lastnikov, pravilnemu upravljanju večstanovanjskih stavb in pravilnim obračunom stroškov upravljanja," pravi ministrstvo.