Gradnja soseske Novo Brdo: Stanovanjski sklad odstopil od pogodbe z izvajalcem

Dela na projektu soseska Novo Brdo, v kateri je načrtovanih 18 objektov s 498 stanovanji, od tega 25 oskrbovanih stanovanj, s 522 parkirnimi mesti, so se začela sredi lanskega julija. V njih naj bi družba Rafael do konca julija izvedla zemeljska dela in poskrbela za varovanje gradbene jame.

"Stanovanjski sklad Republike Slovenije je bil zaradi zaščite svojih interesov prisiljen odstopiti od gradbene pogodbe z družbo Rafael, d. o. o. iz Sevnice. Izvajalec, ki smo ga izbrali na javnem razpisu, je grobo kršil in ni izpolnjeval pogodbeno prevzetih obveznosti, zaradi česar je prišlo tudi do popolnega zastoja del pri izvedbi zemeljskih del in varovanja gradbene jame na projektu Novo Brdo E2 in E3 v Ljubljani," je povedal Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada.

Ob tem je bil Stanovanjski sklad primoran tudi sprožiti postopek za unovčenje bančne garancije za dobro izvedbo del, dodaja Remec.

Remec: Njihovi predlogi in izsiljevanje so bili nesprejemljivi

"Sporazumnega dogovora z izvajalcem nismo mogli skleniti. Njihovi predlogi in izsiljevanje so bili nesprejemljivi, saj bi to posledično lahko ogrozilo realizacijo in izvedbo celotnega projekta izgradnje javnih najemnih stanovanj na lokaciji Novo Brdo," je pojasnil Remec. Pri tem naj bi se tudi izkazalo, da izvajalec ni imel nobenega namena, da bi dela opravil vsaj v določenem razumnem dodatnem roku, saj je gradbišče že vsaj mesec dni popolnoma opuščeno in se na njem ne izvajajo nobena dela več.

Zaključek gradnje je predviden v letu 2021, vpliv na zamik gradnje zaradi razdrtja pogodbe s podjetjem Rafael pa je šest do osem mesecev, ocenjujejo v skladu. Dodali so, da bodo v naslednji dneh ocenili škodo, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti družbe Rafael, ter da bodo njeno povračilo v celoti uveljavljali od tega izvajalca.