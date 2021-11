Stara Gavza: 1,2 milijona ali 6220 evrov za kvadratni meter

Najmanj, a še vedno nad pričakovanji, so iztržili za oba dela dvojčka, ki sta bila ravno tako naprodaj v prvem sklopu dražb. Prvi bo lastnika zamenjal za 204, drugi pa za 180 tisočakov. Izklicna cena pa: 77.816 evrov pri prvem delu in 63.734 evrov pri drugem.

Pod črto: s prodajo so zaslužili kar 1.249.000 evrov. To je več kot 860 tisočakov nad izklicnimi cenami. V povprečju so kupci za kvadratni meter odšteli 6220 evrov, za najdražjo pa skoraj 9000. To je sicer zgolj ocena, zraven je namreč vštet še lastniški delež na skupnem zemljišču. in, seveda, parcela. A roko na srce, te so majhne. Skupna velikost parcele pri hišicah, ki sta dosegli najvišjo ceno, je le 50 kvadratov.

Naslednja dražba bo v sredo, ko bodo ponudili še pet hišic, in spet lahko pričakujemo visoke cene. Tako kot tokrat bodo namreč prodajali prenovljene stavbe v prvi vrsti ob morju, do katerih je - skoraj edinih v naselju - mogoč dostop z avtomobilom. Včerajšnjega rekorda pa najverjetene ne bodo dosegle. Nobena med njimi namreč ni samostojna, prodajali bodo namreč posamezne dele dvojčka in trojčka.

V sledečih tednih bodo na vrsti hišice v notranjosti naselja, ki še niso dočakale prenove, tako da lahko pričakujemo nekaj manjši naval. Skušaj jih bo stečajni upravitelj Primorja prodal kar 38.