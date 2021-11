Začele so se javne dražbe priljubljenih počitniških hišic na Cresu

Stečajni upravitelj Primorja začenja z dolgo pričakovanimi javnimi dražbami 38 počitniških hišic v naselju Stara Gavza na otoku Cres. Izklicne cene se gibljejo od 60 pa do 127 tisočakov, odvisno od kvadrature, bližine morja, pa tudi od tega, ali je bila stavba obnovljena ali ne. Deset so jih namreč leta 2007 obnovili.

Danes so ponudili prvih pet, dražbe pa bodo z izjemo prazničnega konca decembra sledile vsak teden do 19. januarja.

Počitniško naselje v bližini tudi med Slovenci priljubljenega kampa Kovačine je od mesta Cres oddaljeno dva kilometra, do tja pa vodijo urejene pešpoti. Zgradili so ga med letoma 1978 in 1981. Hišice so opremljene, neto površina večine je 40 oziroma 46 kvadratnih metrov, vse imajo veliko pokrito teraso. Nekatere počitniške hišice so samostojni objekt, nekatere pa del dvojčka ali trojčka. K skupaj 35.398 kvadratnih metrov velikemu naselju sodita še 12.181 kvadratnih metrov veliko nepozidano stavbno zemljišče in recepcija.

Stečajni upravitelj likvidacijsko vrednost počitniškega naselja ocenjuje na dobre tri milijone evrov, tržno pa na milijon evrov več, je januarja poročal STA. Javne dražbe potekajo preko spleta.