Staro karavanško cev bi radi obnavljali Slovenci, Avstrijci in Turki

Dars je na lani jeseni objavljeno javno naročilo za sanacijo zahodne cevi avtocestnega predora Karavanke in pripadajoče infrastrukture prejel tri ponudbe. Vse tri je ocenil kot ustrezne, zato je vsem trem ponudnikom priznal sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka javnega naročila in jih bo povabil k oddaji ponudbe.

Sanacija stare cevi karavanškega predora bo stekla po zaključeni izgradnji druge cevi, ki je predvidena do konca leta 2025. Takrat se bo nova cev začela uporabljati za začasni dvosmerni promet, obstoječo pa bodo zaradi sanacije zaprli. Promet po obeh ceveh predora Karavanke bo po končani sanaciji predvidoma stekel v začetku leta 2029.

Razpis za izvajalca gradbenih del za sanacijo obstoječe predorske cevi na slovenski strani, torej od Hrušice do meje z Avstrijo, je Dars objavil septembra lani, rok za oddajo ponudb je bil 15. oktober.

K oddaji ponudbe vabljena trojica

Ponudbe so do izteka roka oddali trije ponudniki: konzorcij družb Kolektor CPG, GGD in Kolektor Koling, konzorcij družb Strabag gradbene storitve, IMP ter ljubljanska in zagrebška podružnica avstrijske družbe Strabag in turški gradbinec Cengiz.

Vsem trem je Dars po pregledu ponudb priznal sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka oddaje javnega naročila, je razvidno iz današnje objave na portalu javnih naročil. Zato bo zdaj vse tri povabil k oddaji ponudbe.

Kaj vse čaka staro cev?

Sanacija dotrajane obstoječe predorske cevi, ki so jo gradili med letoma 1987 in 1991, bo zajemala celovito prenovo temeljnih elementov predora, vključno z voziščem, drenažnimi sistemi, notranjo betonsko oblogo in odvodnjavanjem hribinske ter cestiščne vode. Vključevala bo tudi sanacijo portalne zgradbe, prestavitev in nadgradnjo vozišča avtoceste pred predorom in nov most čez Savo.

Projekt poleg tega obsega ureditev platoja cestninske postaje Hrušica. Zaradi povečanih prometnih zmogljivosti ob odprtju druge cevi predora Karavanke namreč trenutne razmere na cestninski postaji ne dohajajo več zahtev po pretočnosti.