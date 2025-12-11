Svetli način
Gospodarstvo

Stavka v Mahleju: Delavci nasprotujejo selitvi proizvodnje v Bosno

Šempeter pri Gorici, 11. 12. 2025 09.43 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , L.M.
V družbi Mahle v Šempetru pri Gorici poteka stavka, saj sindikat z vodstvom družbe kljub intenzivnim pogajanjem za zdaj ni uspel doseči dogovora. Kot je potrdil predsednik sindikata Skei v družbi Dejan Sirk, se pogajanja sicer nadaljujejo.

Najtrši oreh ostaja selitev dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino (BiH). Zaposleni namreč od vodstva zahtevajo zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v omenjeno državo, prekinitev izvajanja programa presežnih delavcev ter ohranitev ustreznega števila zaposlenih in znanja v enoti v Šempetru pri Gorici.

Sindikat je stavko sprva napovedal za 2. december in nato še za ta torek, a jo obakrat ob nadaljevanju pogajanj z vodstvom zamrznil, v sredo zvečer pa so se pogovori po besedah Dejana Sirka zaostrili.

Družba Mahle
Družba Mahle FOTO: Bobo

Družba Mahle, ki v sodelovanju s tujimi industrijskimi proizvajalci razvija in proizvaja mehatronske izdelke, je bila ustanovljena leta 1960. Sodi med največje slovenske izvoznike in največje zaposlovalce v regiji. Leta 2014 je po prodaji takratne Letrike postala del nemške skupine Mahle. Sedež ima v Šempetru pri Gorici, proizvodne prostore pa še v Bovcu in Komnu.

Prihodnje leto namerava zaradi selitve dela proizvodnje v BiH ukiniti 270 delovnih mest, kar vodstvo utemeljuje s šibkim povpraševanjem v Evropi. Selitev je bila prvotno napovedana za letos, a so jo v sindikatu uspeli zamakniti v prihodnje leto.

Mahle stavka Šempeter pri Gorici Bosna in Hercegovina selitev
KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
11. 12. 2025 11.00
Božičnica davek na oskrbo in odpoved to je Golobovo darilo DELAVCEM..
ODGOVORI
0 0
Rdečimesečnik
11. 12. 2025 11.00
-1
Plešite
ODGOVORI
0 1
vvvilice
11. 12. 2025 10.59
+0
Torej je nekaj narobe, če se seli proizvodnja v Bosno, ker selitev, uvajanje, zagon proizvodnje, nadzor kakovosti, dodatni transport, meja, carine, ... Vsi ti stroški so znatni, lahko bi pokrili domače delavce. Nekaj je vseeno čudno.
ODGOVORI
1 1
MojsterSplinter
11. 12. 2025 10.54
Benvenuti in Europa! Kjer se vse globalizira, delo pa seli v zunanje države, brez ustrezne regulative.
ODGOVORI
0 0
8282
11. 12. 2025 10.53
-4
Seveda bo ponovno kriv Golob, ker kar sta pa Janša in Bavčar naredila Slovenskim podjetem je pa že pozabljeno a ne?
ODGOVORI
0 4
Castrum
11. 12. 2025 10.56
+2
@8282, kaj sta naredila slovenskim podjetjem? Razsvetli nas!
ODGOVORI
2 0
kekec9999
11. 12. 2025 10.53
-3
Če bi bil Janez na oblasti se nebi mogli seliti niti iz občine v občino, pa bi bili delavci zadovoljni....tak da glavo v roke, ko obkrožujete volilne listke.
ODGOVORI
0 3
Castrum
11. 12. 2025 10.52
+3
Od bruto plače 2500€ dobi delavec na Hrvaškem 400 € več, v Italiji 300 € več, v Avstriji 250 € več kot v Sloveniji
ODGOVORI
3 0
Castrum
11. 12. 2025 10.53
+2
Na letnem nivoju torej na Hrvaškem dobi dve plači več!
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 11.00
Ja ,sam nimajo pa raznih Nikic povsod, Simonov, Ast... verjetno ne nabjavlja vsaka "flajštrarna" flajštrov pri svojem dvornem dobavitelji... Skupaj pa nanese.
ODGOVORI
0 0
Marcoma
11. 12. 2025 11.00
Če ze omenjaš Italijo, daj se še pozanimaj, kako je z prevozom na delo, malico, porodniškim...
ODGOVORI
0 0
kvintus
11. 12. 2025 10.49
To je še en dokaz sposobnosti skorumpiranih politikov v RS, ki že 34 ljudi spravljajo na beraško palico.
ODGOVORI
0 0
mazo111
11. 12. 2025 10.49
Neto-Bruto, a ne, g. Golob in vlada, nevladne organizacija in sorodne dvoživke,
ODGOVORI
0 0
kekec9999
11. 12. 2025 10.48
+2
Delavci naj se grejo žalit Robiju....on pošilja podjetnike v Bosno.
ODGOVORI
2 0
Castrum
11. 12. 2025 10.48
+4
Popolnoma pričakovano!Pogoji za gospodarstvo so se v zadnjih treh letih rapidno poslabšali. Veliko tujih podjetij je svoja predstavništva že preselilo iz Slovenije. In sedaj gre tudi proizvodnja. To so rezultati golobovanja in bičikliranja.
ODGOVORI
4 0
jutri_pa_res
11. 12. 2025 10.38
+4
Kateri bodo ostali brezposelni, pa Kordiš baje na veliko zaposluje v svoji socialistični firmi. Baje so plače od 2 jurja neto navzgor, dela se 30 ur/teden, dopusta je 50 dni/leto, zaposlitev je za nedoločen čas in masten dobiček se deli med zaposlene, namesto da bi ga pograbil kakšen požrešen kapitalist. Regres je bil baje okoli 3 jurje, prav taka bo še božičnica…Pustite tiste nesposobne delodajalce, ki komaj izplačajo minimalca, pa še glede božičnice jamrajo...
ODGOVORI
4 0
Andrej77
11. 12. 2025 10.35
+6
No veliki dosežki Holobije. Se ene Holopje vlade Slovenija ne prenese. Holop a vidiš kam nas vodi tvoja davčna politika...v propad....
ODGOVORI
6 0
jutri_pa_res
11. 12. 2025 10.35
+6
Vedno več podjetij, posebej tistih s tujimi lastniki, ima poln kufer naše vedno bolj socialistične davčne in delovnopravne zakonodaje...in v povprečju meseca dni bolniške...Pa še Kordiš je rekel, da jih je treba na konicah bajonetov pregnati v morje...Pa gredo...
ODGOVORI
6 0
nick73
11. 12. 2025 10.27
+9
Mahle ima sedež v takorekoč pri Golobu doma in si lahko direktno ogleda rezultate svoje politike. Nemškega lastnika prav malo zanimajo slovenske predvolilne poteze, če so v Bosni nižji stroški in delavci primerno pridni, gre podjetje v Bosno.
ODGOVORI
9 0
Rafael Kramar
11. 12. 2025 10.25
+7
To so pa rezultati dvigov plač in ukradenih božičnic. Kar tako dalje.
ODGOVORI
9 2
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 10.17
+10
Hvala za ugodno davčno politiko.. Firme kar rastejo ko gobe po dežju..
ODGOVORI
11 1
igy02
11. 12. 2025 10.15
+12
Pojdite stavkat proti vladi v Ljubljano. Veliko tujih in domačih firm odhaja. Plešemo pa še lahko?
ODGOVORI
13 1
Odgovorno
11. 12. 2025 10.13
+13
Najvecji izivi podjetnistva v 2026. Pozitivno zapreti firmo in se zaposliti v ju
ODGOVORI
13 0
Buci in Bobo
11. 12. 2025 10.13
-1
V kateri "del" Bosne? Napišite. Kdo je priden? Bosna je razdeljena. Dejstvo.
ODGOVORI
2 3
Buci in Bobo
11. 12. 2025 10.17
+3
Grem stavit da v dodikov teritorij.
ODGOVORI
3 0
Rafael Kramar
11. 12. 2025 10.32
+0
Kamor koli, samo, da ne mečeš denarja slovenskim lenuhom!
ODGOVORI
2 2
