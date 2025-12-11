Stavka v Mahleju: Delavci nasprotujejo selitvi proizvodnje v Bosno

Najtrši oreh ostaja selitev dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino (BiH). Zaposleni namreč od vodstva zahtevajo zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v omenjeno državo, prekinitev izvajanja programa presežnih delavcev ter ohranitev ustreznega števila zaposlenih in znanja v enoti v Šempetru pri Gorici.

Sindikat je stavko sprva napovedal za 2. december in nato še za ta torek, a jo obakrat ob nadaljevanju pogajanj z vodstvom zamrznil, v sredo zvečer pa so se pogovori po besedah Dejana Sirka zaostrili.