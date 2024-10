Stavka, zamuda in težave 777X, preiskave: Boeing bo odpustil približno 17.000 ljudi

Ortberg je v sporočilu poudaril, da bodo odpuščanja izvedli "v prihodnjih mesecih" in da bodo vodje oddelkov kmalu podali bolj natančne informacije o tem, kaj to pomeni za posamezne enote.

Nova neprijetna novica je sicer odjeknila v času, se Boeing spopada s stavkami zaposlenih in naraščajočimi pomisleki glede kakovosti letal.

Večtedenska stavka okoli 33.000 delavcev, ki zahtevajo boljše plačne pogoje, je le še dodatno načela že tako porušen ugled podjetja, ki je nekoč veljalo za enega od ponosov ameriškega gospodarstva. Stavka je ohromila proizvodne linije, zaradi česar je Boeing prisiljen zamikati roke dobav in prilagajati svoje načrte. Pogajanja s sindikati so trenutno zastala, kar dodatno otežuje okrevanje podjetja. Zaradi tega burnega dogajanja je bonitetna agencija S&P Boeing uvrstila na seznam CreditWatch, kar pomeni, da bi lahko podjetje doletelo znižanje bonitetne ocene, kar bi ga pahnilo le še v večje težave.

Poleg teh izzivov se Boeing sooča tudi z vprašanji glede varnosti in kakovosti svojih letal. Incidenti so se kar vrstili, kar je močno vplivalo na ugled in poslovanje Boeinga, vrstile so se zahteve po spremembah kulture v podjetju, ki naj bi se preveč osredotočalo na dobiček in vse bolj požvižgalo na stroge standarde kakovosti, ki so ga nekoč odlikovali.

Prav tako podjetju še dolgo ne bo uspelo izbrisati madeža tragedij modela 737-MAX, ki je bil vpleten v dve smrtonosni nesreči v letih 2018 in 2019, pri čemer je umrlo skupno 346 ljudi. Preiskave so razkrile težave z avtomatiziranim sistemom za nadzor leta (MCAS), ki je povzročil nenadzorovano strmoglavljanje letal. Zaradi teh incidentov so letala 737-MAX več kot leto dni ostala prizemljena po vsem svetu, kar je podjetju povzročilo hude finančne.

Na dan je prišel tudi pomanjkljiv nadzor in slaba komunikacija med Boeingom in regulatorji oziroma njihova pretirana povezanost, kar je še dodatno omajalo zaupanje. Še posebej potem, ko se je izkazalo, da podjetje korenitih sprememb ni izvajalo niti po tem, ko je javno obljubilo spremembe – v zameno za nižjo kazen.