Stavko v Hitu napovedal tudi Sindikat gostinstva in turizma

Med Sindikatom igralniških delavcev Slovenije v Hitu in upravo družbe Hit so se nadaljevala pogajanja. Dogovora pogajalski strani nista dosegli, zato jih bosta nadaljevali v torek, so sporočili iz Hita. V petek pa so stavko napovedali v Sindikatu gostinstva in turizma v Hitu, začela se bo v petek ob 18. uri.

icon-expand Casino Perla v Novi Gorici FOTO: Shutterstock Sindikat gostinstva in turizma (GIT) ima le eno stavkovno zahtevo, to je preklic odpovedi kolektivnih pogodb, je za STA povedala predsednica Erika Birsa. O svojih zahtevah se bodo z vodstvom novogoriške igralniške družbe pogajali v ponedeljek. Stavki Sindikata igralniških delavcev Slovenije (SIDS) pa se ne bodo pridružili, ker se ne strinjajo z vsemi njihovimi zahtevami. PREBERI ŠE Igralniški delavci v novogoriškem Hitu bodo stavkali Tretji sindikat v Hitu, sindikat Vrba, se bo o pridružitvi stavki ali morebitni napovedi svoje stavke odločal danes, je za STA potrdil predsednik sindikata Vrba v Hitu Tomaž Vidrih. SIDS enota Nova Gorica je za 20. oktober napovedal stavko. Do napovedi delavske akcije je prišlo potem, ko je SIDS julija na upravo družbe Hit naslovil zahteve po spremembi in dopolnitvi dveh kolektivnih pogodb v podjetju, uprava Hita pa ju je nato odpovedala in pozvala sindikate k pogajanjem za nove.