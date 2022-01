Šteblajeva s februarjem nova izvršna direktorica DUTB

Sedanji državni sekretarki na ministrstvu za finance bo mandat trajal do 31. decembra 2022, so danes sporočili iz DUTB.

Neizvršni direktorji Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) so v torek za izvršno direktorico imenovali Kristino Šteblaj , univerzitetno diplomirano ekonomistko, zdaj zaposleno na finančnem ministrstvu. V izvršnem vodstvu slabe banke se bo 1. februarja pridružila Mateju Pircu in Andreju Lazarju .

Šteblajeva je delovne izkušnje najprej pridobivala v gospodarstvu, od leta 1993 je zaposlena na ministrstvu za finance. Med drugim je kot vršilka dolžnosti generalne direktorice vodila direktorat za proračun in v njegovem okviru skoraj tri leta sektor za proračun. Država sekretarka je od marca 2020.

Tričlansko izvršno vodstvo DUTB bo v polni sestavi začelo delovati 1. februarja, v prihodnjih tednih pa bo znana tudi delitev odgovornosti med izvršnimi direktorji.

Poleg izvršnih direktorjev sestavljajo upravni odbor DUTB še neizvršni direktorji. Predsednik upravnega odbora in neizvršni direktor je Franci Matoz, neizvršni direktorji so še Gregor Planteu, Aleksander Lozej in Alenka Urnaut Ropoša.