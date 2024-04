Prenova strategije upravljanja državnih naložb, sindikati ogorčeni

Pomembne naložbe so sicer portfeljske naložbe, dejavnost podjetij s temi naložbami je tržna, vendar pa želi država pri njih ohraniti ključne razvojne dejavnike v državi. Minimalni državni delež v teh podjetjih je 25 odstotkov in ena delnica oz. en glas.

Strateške naložbe so tiste, s katerimi Republika Slovenija poleg gospodarskih dosega tudi strateške cilje, minimalni državni delež v teh naložbah pa je 50 odstotkov in ena delnica oz. en glas.

Prenovljena strategija bi tako po osnutku ohranila razvrstitev naložb s kapitalskimi deleži države in Slovenskega državnega holdinga (SDH) na strateške, pomembne in portfeljske.

Ob tem izpostavljajo, da bi se s prodajo večinskega deleža Zavarovalnice Triglav v pokojninsko blagajno in proračun steklo občutno manj denarja, dobiček pa bi končal v zasebnih žepih, kar bi pomenilo "toliko večji pritisk na podaljševanje delovne dobe vseh zaposlenih v Sloveniji in nižanje pokojnin".

Iz Konference sindikatov Zavarovalnice Triglav so sporočili, da "predlog Odloka o strategiji upravljanja naložb države (OdSUND), kjer se želi spremeniti status Zavarovalnice Triglav, d. d. in Pošte Slovenije iz strateške naložbe v pomembno naložbo in s tem prične aktivnosti in postopke o prodaji še zadnje uspešne in vodilne finančne organizacije v Republiki Sloveniji in jadranski regiji, bo Konferenca sindikatov Zavarovalnice Triglav skupaj s Sindikatom poštnih delavcev z vsemi razpoložljivi sredstvi branila in bomo skupaj izvajali sindikalne aktivnosti za ustavitev postopkov prodaje pri tem pa bomo pozvali tudi ostale prijateljske sindikate in širšo javnost".

Na ministrstvu za finance so za Večer pojasnili, da Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav ne izpolnjujeta kriterijev za strateško naložbo. Pošta namreč ni z zakonom določena za opravljanje javne službe, v Zavarovalnici Triglav pa strateški po osnutku prenovljene strategije ostaja le 34,5-odstotni delež Zpiza, medtem ko za delež SDH to ne bi več veljalo.

Časnik Večer sicer danes piše, da v sindikatih, kjer so osnutek dobili v vpogled, izražajo nezadovoljstvo glede sprememb pri Pošti Slovenije in Zavarovalnici Triglav. Opozarjajo namreč na širši pomen obeh podjetij in na to, da skupaj zaposlujeta več kot 7000 ljudi. V primeru Pošte Slovenije je ta od sprejema veljavne strategije postala tudi lastnica Intereurope. Sindikati omenjajo tudi nekatere slabe izkušnje s prodajo državnih naložb v zadnjih letih, sprašujejo pa se še, če se morda v ozadju pripravlja kak prodajni posel.

Novost v osnutku je, da se 100-odstotno državna Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav, v katerih imata Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) ter SDH skupaj 62,6-odstotni delež, po novem uvrščata med pomembne naložbe. Po veljavni strategiji sta to strateški naložbi. Med pomembne naložbe po novem spada tudi Telekom Slovenije, ki je trenutno še po sklepu DZ iz leta 2013 označen za portfeljsko naložbo, a njegova prodaja ni bila izpeljana.

Med strateške naložbe so uvrščene predvsem državne naložbe v sektorjih energetike in prometa. Od tistih v upravljanju SDH so tudi po osnutku prenovljene strategije, npr. Dars, elektrodistribucijska podjetja, Gen energija, Holding Slovenske elektrarne, Luka Koper, Plinhold, DRI, Infra, KOPP, Koto, Kontrola zračnega prometa Slovenije, Slovenske železnice, Uradni list, Slovenski državni gozdovi, DSU, Loterija Slovenije, SID banka. V neposrednem upravljanju vlade pa so navedene npr. 2TDK, Borzen, Eles, Holding Kobilarna Lipica, STA, Kad in tudi sam SDH.

V sindikatu poštnih delavcev so nad predlogom, da bo Pošta Slovenija opredeljena kot pomembna naložba in ne več strateška, ogorčeni. "Kakršna koli privatizacija Pošte Slovenije bi bila popoln unikum v Evropi, saj so poštne storitve skoraj povsod v celoti v lasti in pod nadzorom držav." Priznavajo, da ima pošta z osnovno dejavnostjo, to je prenos klasičnih pisemskih pošiljk, izgubo, ki pa da jo krijejo "z dobički drugih dejavnosti (logistika, paketi itd ...), ki pa so tržno zanimive".

Kot so še zapisali v izjavi za javnost, je privatizacija pošte vprašanje vseh državljanov in državljank. Izguba zakonsko obveznih storitev pa bi se po njihovo prevalila na davkoplačevalce. "Poštarji temu rečemo odločen NE in bomo stopili skupaj tudi s konferenco sindikatov Zavarovalnice Triglav in nenazadnje tudi z vsemi državljani, ki nam grozi izstavitev računa za nespametno in nepotrebno privatizacijo," so še zapisali.

Portfeljske naložbe

Med portfeljske naložbe so medtem uvrščene npr. tiste v Cetisu, Cinkarni Celje, Geoplinu, Siju in Termah Olimia, ki so v veljavni strategiji pomembne naložbe, Hitu, MLM, Istrabenzu, Thermani, Uniorju in Talumu, ki tako ne bi bil več strateška naložba.

Do prenove strategije upravljanja državnih naložb sicer prihaja pozno. Veljavno strategijo upravljanja je namreč DZ z odlokom sprejel sredi 2015 in je že zastarela. Vlada se je jeseni 2022 ob sprejemu novele zakona o SDH zavezala, da bo predlog prenovljene strategije v DZ poslala v šestih mesecih od uveljavitve zakona, tako da precej zamuja.

Od leta 2015 so se zgodile številne spremembe. Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države iz leta 2015 je vseboval enoten seznam lastniških deležev v lasti države, SDH, Kada, DUTB, ki je bila vmes pripojena k SDH, in PDP. Vseboval je skupno 104 družbe.

S tega seznama so bile prodane naložbe države in SDH v 29 družbah. Na seznamu je bilo tudi 14 družb s kapitalsko naložbo Kada, za katere SDH ni pristojen in jih tokratni seznam ne vsebuje, nekatere pa so bile tudi že prodane (npr. Gorenje in Perutnina Ptuj). Devet družb s kapitalsko naložbo države je bilo pripojenih k drugim subjektom, danih v stečaj in likvidacijo ali izvzetih iz upravljanja SDH. Novi seznam naložb države in SDH medtem npr. vsebuje 27 novih kapitalskih naložb države v upravljanju SDH, predvsem tistih, pridobljenih s pripojitvijo DUTB.

Osnutek strategije vsebuje tudi pregled rezultatov upravljanja državnih naložb od 2015 do 2022. Kljub 29 prodajam naložb, za katere je proračun prejel 1,6 milijarde evrov, SDH pa 72 milijonov evrov kupnin, se je knjigovodska vrednost z 11,6 milijarde evrov v 2015 do konca 2022 znižala le na 11,2 milijarde evrov, pri čemer je najnižjo vrednost z 9,9 milijarde evrov dosegla v 2020.

Od 2015 do leta 2022 sta država in SDH prejela tudi 1,7 milijarde evrov dividend, od tega država 1,3 milijarde, Zpiz 140 milijonov in SDH 335 milijonov evrov. Največ so jih prispevale družbe iz finančnega sektorja.

Donos na kapital naložb države in SDH je bil v 2015 pri 4,7 odstotka, v 2019 se je povzpel na 6,9 odstotka, nato pa v 2020 spričo covidne krize nazadoval na 4,3 odstotka in po vmesnem dvigu v 2021 nato v 2022 zaradi energetske krize zdrsnil na le 2,8 odstotka. V 2023 naj bi bil po napovedih SDH spet bistveno višji. Osnovna ugotovitev v osnutku je tako, da je donosnost zelo občutljiva na krize.