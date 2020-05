Steklarna Hrastnik zaradi posledic epidemije v znižanje števila zaposlenih

Po navedbah steklarne se jih bo od omenjenih 60 delavcev do konca septembra letos upokojilo 10. Družba pa išče tudi možnosti za doplačilo let za posameznike, ki jim manjka le nekaj let do upokojitve. Pri odpuščanju bodo upoštevali okoliščine, denimo, če sta v steklarni zaposlena mož in žena, če gre za starše samohranilce ipd.

Vsi, ki bodo steklarno zapustili iz poslovnih razlogov, bodo prejeli odpravnine, so zatrdili v podjetju, ki zaposluje okrog 700 delavcev.

Kupci odpovedujejo že oddana naročila, novih naročil pa skoraj ni

Steklarna Hrastnik se zaradi zaostritve razmer na svetovnih trgih, ki jo je povzročilo širjenje novega koronavirusa, sooča z drastičnim upadom naročil. Najbolj prizadeta sta namizni program in program parfumske embalaže, kjer kupci odpovedujejo že oddana naročila, novih naročil pa skoraj ni.

Septembra bo tako steklarna v celoti ukinila proizvodnjo namiznega programa. Eno peč so ustavili že ta mesec. Prav tako bodo septembra predvidoma za dva meseca ustavili proizvodnjo parfumske embalaže.

Število naročil se zmanjšuje tudi na embalažnem programu, v segmentu žganih pijač. Kupci ne odpovedujejo naročil le v luksuznem segmentu. Februarja je imela steklarna naročil za 7,9 milijona evrov, marca je bilo število novih naročil glede na februar nižje za 17 odstotkov, aprila pa glede na februar za 64 odstotkov.

Kot navajajo v steklarni, so že marca zaznali tudi manjši padec celotne prodaje, aprila pa je bila prodaja nižja za 17 odstotkov. Celotni prihodki so bili tako že aprila bistveno nižji od lanskih v tem času in od načrtovanih. Napovedi so slabe tudi za maj in junij.

"Trenutno pričakujemo 25-odstotni padec prodaje glede na letošnji načrt. Glede na ta trend lahko do konca leta pričakujemo tudi do 10 milijonov evrov manj prihodkov od načrtovanih. Dobiček pa bo nižji za približno 15 odstotkov od načrtovanega in 30 odstotkov nižji od lanskega," so dejali v steklarni.