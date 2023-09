Steklarna Rogaška bo odpustila do 140 delavcev

"Ko bo načrtovanje odpuščanja delavcev napredovalo, bomo tesno sodelovali s svojimi zaposlenimi in predstavniki zaposlenih, da bi zagotovili, da so v celoti obveščeni in da se lahko posvetujejo o predlogih. Postopki in časovni načrti se razlikujejo glede na države in funkcije," so še dejali v Steklarni Rogaška, ki zaposluje okoli 830 delavcev.

S poenostavitvijo organizacijske strukture bo skupina Fiskars podprla nadaljnjo transformacijo podjetja in povečala njegovo učinkovitost. Načrtovane spremembe vključujejo nadaljnjo krepitev vloge poslovnih področij in blagovnih znamk ter zamik nekaterih osrednjih funkcij skupine.

Skupina posebej načrtuje poenostavitev globalne organizacije dobavne verige, da bi povečala učinkovitost in zagotovila konkurenčnost.

Slatinski steklarji so lani ustvarili 46,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, leta 2021 pa so ti znašali 44,2 milijona evrov. Družba je lani poslovala s čisto izgubo v višini skoraj 5,6 milijona evrov, medtem ko je leto prej imela skoraj 384.000 evrov dobička, je družba zapisala v lanskem poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa.