Številna podjetja bodo s kolektivnimi dopusti ob koncu leta ustavila proizvodnjo

Kje vse se odpravljajo na kolektivni dopust?

V Uniorju bo od ponedeljka na delovnem mestu zaradi nujnih del prisotnih od 25 do 30 odstotkov zaposlenih, preostali pa bodo na kolektivnih dopustih, kot je to v družbi običajno vsako leto po 20. decembru. "Letos je treba zaključiti pomembne projekte in zagotoviti dobave kupcem. Zaradi povečanega povpraševanja, ki je nastalo po prvem valu koronske krize, in povečanih naročil moramo zagotoviti odpreme nujnih izdelkov," so pojasnili v Uniorju. Njihovi kupci, 75 odstotkov je avtomobilskih podjetij, namreč "obratujejo s polno par in brez omejitev", zato pričakujejo redne dnevne dobave.

V Cinkarni Celje bo med prazniki normalno delovala celotna proizvodnja v vseh proizvodnih programih in spremljajočih podpornih službah, vezanih na proizvodnjo. Ostali zaposleni, ki ne opravljajo izmenskega dela, pa bodo imeli kolektivni dopust med 24. decembrom in 3. januarjem.

Medtem je konec leta "nizka sezona" za družbo Danfoss Trata, ki razvija in proizvaja izdelke za regulacijo prenosa toplote v sistemu daljinskega ogrevanja in hlajenja. Vsi zaposleni, tako v Ljubljani kot Kamniku, bodo na kolektivnem dopustu od vključno 24. decembra do 3. januarja. Kot so pojasnili, želijo ob koncu leta zaposlenim omogočiti, da se posvetijo svojim družinam. "Sploh letos, ko obeležujemo 25. obletnico podjetja, in to v letu, ki so ga zaradi covida-19 zaznamovale izredne okoliščine, s katerimi so se naši zaposleni izjemno spoprijeli," so dodali v družbi.

V Iskraemecu je kolektivni dopust dogovorjen že na začetku leta za celotno tekoče leto. Letos je načrtovan od 28. do 31. decembra. "V kolikor se pojavi povečan obseg dela, se dopust lahko po potrebi delno prekliče," so pojasnili.

Tudi v Hisense Gorenju vsako leto tradicionalno ustavijo proizvodnjo s kolektivnim dopustom in tako bo tudi letos. Za režijske delavce se je ta začel že v petek in bo trajal do konca leta, za proizvodne delavce pa se bo začel v sredo.