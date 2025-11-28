Številne kritike: Debeljaku leto dni pred iztekom podelili nov mandat

V javnosti so se medtem pojavili pomisleki glede izvedenega postopka imenovanja, saj je bil razpis objavljen okoli 11 mesecev pred iztekom aktualnega mandata predsedniku uprave.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je v četrtek aktualnemu predsedniku uprave SDH Žigi Debeljaku soglasno podelil nov štiriletni mandat. Nastopil ga bo 1. septembra 2026. Debeljak je bil imenovan na podlagi razpisa, objavljenega 3. oktobra.

Z načinom, kako se je vodil postopek imenovanja predsednika uprave SDH, se med drugim ne strinjajo v koalicijski SD. Kot so opozorili v odzivu, gre za eno najpomembnejših upravljalskih funkcij v državi, zato mora biti postopek izpeljan odgovorno, pregledno in brez hitenja.

"Naše stališče je, da bi bilo edino odgovorno in transparentno, da se popolnijo organi SDH, da se kandidat pred morebitnim imenovanjem najprej predstavi s svojim programom, jasno predstavi vizijo upravljanja državnega premoženja in konkreten načrt dela in nato se sprejemajo odločitve," so zapisali.

Kot so še poudarili, gre za prihodnost sistema oz. upravljanja z državnim premoženjem in ne za posamezno imenovanje.

Na novico, da bo Debeljak septembra prihodnje leto nastopil nov mandat na čelu SDH, se je s kratkim komentarjem medtem odzval predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša. "Ne bo," je zapisal na družbenem omrežju X.

Do postopka imenovanja Debeljaka so kritični tudi v zunajparlamentarni stranki Karl Erjavec – stranka Zaupanje, kjer menijo, da časovni okvir in način postopanja odstopata od temeljnih načel dobrega korporativnega upravljanja, neodvisnosti nadzornih organov ter integritete pri upravljanju državnega premoženja, so sporočili iz stranke. Zato Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in Združenje nadzornikov Slovenije pozivajo, da preverijo postopek imenovanja.

Debeljak je bil imenovan na podlagi razpisa, na katerega so se prijavili štirje kandidati. Nominacijska komisija je na podlagi opravljenih razgovorov in ocene kandidatov nadzornemu svetu predlagala imenovanje Debeljaka.

Nadzorni svet je kot ključne prednosti "pravočasnega" začetka postopka imenovanja predsednika uprave v zadnjem letu mandata prepoznal zlasti zagotavljanje nemotenega vodenja družbe, izpolnjevanje zakonskih zahtev glede imenovanja in preprečevanje tveganj zaradi nepopolne sestave uprave, možnost pravočasne ocene primernosti kandidatov in izbire najboljšega kandidata v skladu z merili, ki jih določi nadzorni svet.