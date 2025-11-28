Svetli način
Gospodarstvo

Številne kritike: Debeljaku leto dni pred iztekom podelili nov mandat

Ljubljana, 28. 11. 2025 17.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
34

Iz politike se vrstijo kritični odzivi na vodenje postopka ponovnega imenovanja Žige Debeljaka za predsednika Slovenskega državnega holdinga (SDH). Pomisleki letijo predvsem na račun dejstva, da je bil Debeljaku nov mandat na čelu SDH podeljen slabo leto pred iztekom aktualnega mandata.

Žiga Debeljak
Žiga Debeljak FOTO: Bobo

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je v četrtek aktualnemu predsedniku uprave SDH Žigi Debeljaku soglasno podelil nov štiriletni mandat. Nastopil ga bo 1. septembra 2026. Debeljak je bil imenovan na podlagi razpisa, objavljenega 3. oktobra. 

V javnosti so se medtem pojavili pomisleki glede izvedenega postopka imenovanja, saj je bil razpis objavljen okoli 11 mesecev pred iztekom aktualnega mandata predsedniku uprave.

Preberi še Zgodnji razpis za predsednika SDH: Se vladi mudi z imenovanjem?

Z načinom, kako se je vodil postopek imenovanja predsednika uprave SDH, se med drugim ne strinjajo v koalicijski SD. Kot so opozorili v odzivu, gre za eno najpomembnejših upravljalskih funkcij v državi, zato mora biti postopek izpeljan odgovorno, pregledno in brez hitenja.

"Naše stališče je, da bi bilo edino odgovorno in transparentno, da se popolnijo organi SDH, da se kandidat pred morebitnim imenovanjem najprej predstavi s svojim programom, jasno predstavi vizijo upravljanja državnega premoženja in konkreten načrt dela in nato se sprejemajo odločitve," so zapisali.

Kot so še poudarili, gre za prihodnost sistema oz. upravljanja z državnim premoženjem in ne za posamezno imenovanje.

Na novico, da bo Debeljak septembra prihodnje leto nastopil nov mandat na čelu SDH, se je s kratkim komentarjem medtem odzval predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša. "Ne bo," je zapisal na družbenem omrežju X.

Do postopka imenovanja Debeljaka so kritični tudi v zunajparlamentarni stranki Karl Erjavec – stranka Zaupanje, kjer menijo, da časovni okvir in način postopanja odstopata od temeljnih načel dobrega korporativnega upravljanja, neodvisnosti nadzornih organov ter integritete pri upravljanju državnega premoženja, so sporočili iz stranke. Zato Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in Združenje nadzornikov Slovenije pozivajo, da preverijo postopek imenovanja.

Debeljak je bil imenovan na podlagi razpisa, na katerega so se prijavili štirje kandidati. Nominacijska komisija je na podlagi opravljenih razgovorov in ocene kandidatov nadzornemu svetu predlagala imenovanje Debeljaka.

Nadzorni svet je kot ključne prednosti "pravočasnega" začetka postopka imenovanja predsednika uprave v zadnjem letu mandata prepoznal zlasti zagotavljanje nemotenega vodenja družbe, izpolnjevanje zakonskih zahtev glede imenovanja in preprečevanje tveganj zaradi nepopolne sestave uprave, možnost pravočasne ocene primernosti kandidatov in izbire najboljšega kandidata v skladu z merili, ki jih določi nadzorni svet.

sdh žiga debeljak imenovanje predsednik uprave
KOMENTARJI (34)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iziizi
28. 11. 2025 19.24
Leto prej podelitev mandata se pravi da bodo volitve zgubili potem ga pa nebi potrdili pa to nemores verjet
ODGOVORI
0 0
iziizi
28. 11. 2025 19.23
Bravoo rome je treba prepricat da spostujejo zakone pa se delate norca iz nas a bo treba rokave zavihat
ODGOVORI
0 0
Finfer
28. 11. 2025 19.21
+1
Pozabili so napisati koliko plače bo dobil na mesec in koliko milijonov odpravnine bo odnesel domov ko ga bodo zamenjali !!
ODGOVORI
1 0
bronco60
28. 11. 2025 19.14
SDH bi moral spremeniti v SDK, sej ni hudga, sam eno črko bi zamenjal, mar ne?? Posledice bi bile za Dobrunje, takoj.
ODGOVORI
0 0
spermi?
28. 11. 2025 19.10
+1
Bikonja !
ODGOVORI
1 0
Cupko
28. 11. 2025 18.55
+4
Itak, da so mu podelili še en mandat, ker se bojijo že zdaj, da bodo izgubili volitve. Sije pa treba zagotoviti nekaj dinarčkov, ki jih obračajo na SDH in se jih pri vsakem poslu nekaj izgubi in pristanejo v žepih izbrancev. V glavnem so vsi banditi pokvarjeni
ODGOVORI
5 1
Tavullia46
28. 11. 2025 18.52
+4
Tako si delijo naš denar,… volitve bodo kmalu!….
ODGOVORI
4 0
Rudar
28. 11. 2025 18.56
+3
A misliš, da si po volitvah ne bodo?
ODGOVORI
3 0
Tavullia46
28. 11. 2025 19.00
+3
Potrebno jim je le pokazati,, da imajo njihova dejanja posledice. Žal bomo pa vedno davkoplačevalci njihovi “Božički”
ODGOVORI
3 0
Tor1961
28. 11. 2025 18.51
+1
Zakaj ( pri zgornjem članku zaklepate komentarje!) Bi vas najbrž motilo mnenje Slovencev o UKR. politični mafiji
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
28. 11. 2025 18.45
+3
Besede ne morejo opisati čudežev, ki jih čudežni deček zmožen.
ODGOVORI
3 0
Maki3322
28. 11. 2025 18.44
+10
SDH naj se ukine to je največja enota koko se krade denar davkoplačevalcev.
ODGOVORI
10 0
Letnik 1964
28. 11. 2025 18.42
+3
he he za zihr j reku taubi 😉
ODGOVORI
4 1
Divji petelin
28. 11. 2025 18.41
+5
Ja no, bo pa velika odpravnina…
ODGOVORI
5 0
JB2024
28. 11. 2025 18.41
-3
Debeljak, fant iz ozadja... a Janša vseeno ne bo dobil volitev. Podpira ga max 25% volivcev, ostali ga sovražijo. Zato ne more na vlado preko volitev, le z dealom, kakršnega je imel s Počivalškom.
ODGOVORI
3 6
Naiskreni
28. 11. 2025 18.53
+2
meh.. z jajotam sta tm/tm.
ODGOVORI
2 0
natas999
28. 11. 2025 18.36
+9
ne bo dočakal konec mandata,svoboda adijo
ODGOVORI
10 1
ijsales
28. 11. 2025 18.32
+12
A to je ta, ki je skupaj z županom ljubljane zadolžil Mercator za 750 mil evrov..
ODGOVORI
13 1
Trikrat cepljen
28. 11. 2025 18.32
+6
Pa kaj, saj imajo vsa pooblastila , da to storijo. Ne zatiskajmo si oči : boj za oblast je boj za plen in nič drugega, pa če je to komu všeč ali ne.
ODGOVORI
6 0
BARK
28. 11. 2025 18.27
+8
rešujejo koker lahko ker vedo da ne bodo preživeli volitev.... ladja se potaplja tole je reševanje plena koker ga še lahko
ODGOVORI
9 1
Groucho Marx
28. 11. 2025 18.23
+9
Pernati ve, da bo na volitvah odfrčal.
ODGOVORI
11 2
razumi če lahko
28. 11. 2025 18.20
+10
No to je kadrovanje po Golobovem ampak važno je , da je Frenk Balzam zadovoljen ! To ne bi smelo iti skoz v nasprotnem primeru bolje , da ukinimo vse inštitucije kot so KPK , računsko sodišče pa še kdo !
ODGOVORI
11 1
razumi če lahko
28. 11. 2025 18.21
-1
Pa , da smo na jasnem po vsej verjetnosti je Žiga sposoben in primeren vendar način je vse to postavil pod vprašaj ?!
ODGOVORI
5 6
Delavec_Slo
28. 11. 2025 18.19
+9
Spet bo kradu!!!
ODGOVORI
10 1
