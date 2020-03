Številni delavci se bodo morali kljub epidemiji vrniti v službo

Prva dama gospodarske zbornice Sonja Šmuc pa pravi, če hočemo, da se bo gospodarstvo sploh lahko pobralo, ga moramo kar najdlje držati nad vodo. Številna podjetja so že v hudih težavah. "Poročajo, da so jim kupci iz tujine že odgovorili, da ne sprejemajo epidemije kot višje sile. To pomeni, da jim z vsakim dnem, ko zamujajo z dobavo, grozijo milijonski izpadi," je povedala Šmučeva.

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) delavce poziva k samozaščitnim ukrepom. Svetuje čim manj druženja. "Služba je, da ohranimo določene delovne procese, ne da se družimo, in oddelamo svoje delo in se odpravljamo direktno domov," je dejal predsednik ZDS Marjan Trobiš .

"Ko sem vprašala, ali je v redu, da ostanem doma, ker imam hčerko, ki ne more biti sama, in da je za to predvideno financiranje s strani delodajalca, so mi odvrnili, da o tem niso bili obveščeni in da ničesar ne vedo," pa je pisalo v še enem pismu.

Le v četrtek je nekdanja ministrica za delo Ksenija Klampfer dejala, da v delavec v primeru višje sile ostane doma ter da mu za to pripada 50 odstotkov nadomestila plače. Dejala je, da sem sodi tudi primer, da mora delavec ostati doma zaradi varstva otrok. Nadomestilo plače krije delodajalec in mora to delavcem tudi omogočiti.

Dobrih 98.000 slovenskih samostojnih podjetnikov pa medtem tava v temi. "Samostojni podjetniki si moramo sami kriti bolniško za 30 dni. Kako naj si potem v samoizolaciji," je povedal turistični vodnik Tine Ačimovič in izpostavil, da tega področja, kjer se dogajajo popolni izpadi dohodkov samostojni podjetnikov, nimamo urejenega.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je sinoči na kratko zagotovil, da delajo na tem in da bodo ta problem rešili. A ta čas gospodarstveniki pogrešajo jasne napotke in enotno delovanje pristojnih.