Število brezposelnih padlo na novo rekordno nizko raven

Na zavodu se je septembra na novo prijavilo 4874 brezposelnih oseb, kar je 23,3 odstotka več kot avgusta in 1,8 odstotka manj kot septembra lani. Med na novo prijavljenimi je bilo 2211 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 815 je bilo iskalcev prve zaposlitve, 46 brezposelnih zaradi stečajev in 654 presežnih delavcev.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, učiteljev razrednega pouka, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, predmetnih učiteljev v osnovni šoli, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, delavcev za pomoč pri pouku, kuhinjskih pomočnikov, natakarjev ter skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo.

Število brezposelnih se je septembra na mesečni ravni znižalo v vseh območnih službah zavoda. Bolj kot na ravni države je šlo navzdol v službah Maribor (–5,2 odstotka), Kranj (–4,9 odstotka), Ptuj (–4,0 odstotka), Nova Gorica (–3,5 odstotka), Murska Sobota (–3,4 odstotka) in Velenje (–3,1 odstotka). V službi Trbovlje je bil upad enak republiškemu (–2,9 odstotka), sledijo službe Ljubljana (–2,6 odstotka), Koper (–2,4 odstotka), Celje (–1,5 odstotka), Sevnica (–1,1 odstotka) in Novo mesto (–0,4 odstotka).

Na letni ravni je brezposelnost najbolj upadla v območnih službah zavoda Kranj (–17,1 odstotka) in Ptuj (–16,0 odstotka), najmanj pa v službah Sevnica (–6,1 odstotka) in Velenje (–6,6 odstotka).

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ iz predelovalnih dejavnosti, s področja zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva in izobraževanja, so septembra zavodu sporočili 14.158 prostih delovnih mest, to je 4,3 odstotka manj kot avgusta in 6,4 odstotka manj kot septembra lani. Najbolj so se zanimali za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (886 prostih delovnih mest).

V prvih devetih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju mesečno prijavljenih 49.083 oseb, kar je 15,3 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani. V tem času se je na novo prijavilo 42.570 brezposelnih, kar medletno pomeni 0,6-odstoten padec. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas. Iz evidence se je skupaj odjavilo 49.752 brezposelnih, od tega 32.533 oseb zaradi zaposlitve, kar je 11,3 odstotka manj kot v tem času lani.

V devetmesečju so na zavodu zabeležili 129.673 prostih delovnih mest – 3,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na zavodu so ob tem objavili še zadnji podatek o stopnji registrirane brezposelnosti. Julija je znašala 4,8 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več od junijske stopnje, a 0,8 odstotne točke manj od brezposelnosti, zabeležene julija 2022.