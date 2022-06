Število delovno aktivnih aprila na novem rekordu

Na mesečni ravni sta se zvišali števili delovno aktivnih oseb obeh spolov, vendar pri moških nekoliko izraziteje kot pri ženskah. Število prvih se je zvišalo za 0,4 odstotka na 504.753, število drugih pa za 0,3 odstotka na 413.549. Medletno je bilo delovno aktivnih moških več za 2,8 odstotka, žensk pa za 2,7 odstotka. Delovno aktivnih moških je bilo nazadnje več v decembru 2021, delovno aktivnih žensk pa je bilo tokrat največ v zadnjih 15 letih, pojasnjujejo na statističnem uradu.

Zaposlenih pri pravnih in fizičnih osebah je bilo aprila skupno 821.139, kar je 0,3 odstotka več kot marca in 2,9 odstotka več kot aprila lani. Samozaposlenih (sem padajo samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo poklice in kmetje) je bilo medtem 97.163, kar je na mesečni ravni za 0,2 odstotka več, medletno pa gre za 2,2-odstotno rast.