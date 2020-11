Število registriranih brezposelnih oktobra stagniralo

Med na novo prijavljenimi je bilo 3.394 iskalcev prve zaposlitve, 2.927 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 40 brezposelnih zaradi stečajev in 1.497 trajno presežnih delavcev. Glede na september je število prijav zaradi stečajev ostalo enako, iz ostalih pomembnejših razlogov za brezposelnost pa se je prijavilo več brezposelnih oseb: zaradi iskanja prve zaposlitve 225,4 odstotka več, po izteku zaposlitve za določen čas 7,8 odstotka več in zaradi trajnega prenehanja potreb po delu delavca 4,4 odstotka več, povzema ZRSZ.

Obseg oktobrske brezposelnosti je kljub večjemu številu na novo prijavljenih brezposelnih oseb, med katerimi so največji del predstavljali iskalci prve zaposlitve, ostal skoraj enak septembrskemu, so sporočili z Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ).

V primerjavi z lanskim oktobrom je bilo za 91,7 odstotka več na novo prijavljenih presežnih delavcev, 5,5 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, 89,7 odstotka manj brezposelnih zaradi stečajev in 16,0 odstotka manj prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Od 9.043 brezposelnih oseb, ki jih je oktobra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 6.431 oseb, kar je 20,8 odstotka manj kot septembra in 39,7 odstotka več kot oktobra 2019. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, natakarjev, tajnikov, komercialnih zastopnikov za prodajo ter čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah.

V obdobju prvih desetih mesecev letošnjega leta se je na zavodu na novo prijavilo 83.153 brezposelnih oseb, kar je 36,7 odstotka več kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (38.743). Prijavilo se je še 8.483 iskalcev prve zaposlitve ter 22.989 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo za 0,1 odstotka več iskalcev prve zaposlitve, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je prijavilo za 16,6 odstotka več, trajno presežnih delavcev in stečajnikov pa za 165,9 odstotka več. Iz evidence se je odjavilo skupno 74.791 brezposelnih oseb, od teh 56.904 zaradi zaposlitve, kar je 15,8 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2019.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, so oktobra zavodu sporočili 9.962 prostih delovnih mest, 24,4 odstotka manj kot septembra in 15,7 odstotka manj kot oktobra 2019. Prostih delovnih mest, o katerih so bili na zavodu obveščeni v prvih desetih mesecih, je bilo 99.691, kar je 22,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki so na voljo za avgust 2020, je bilo v državi 882.125 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,1 odstotka manj kot julija 2020 in 1,2 odstotka manj kot avgusta 2019. "Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavamo na zavodu, je bila avgusta 2020 9,1-odstotna, torej za 0,1 odstotne točke nižja kot julija in za 1,7 odstotne točke višja kot avgusta 2019. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 8,2-odstotna, žensk pa 10,1-odstotna,"so še sporočili z ZRSZ.