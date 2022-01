Štiridnevni delovni teden prinaša številne pozitivne učinke

Lanska anketa med Rusi je pokazala, da mlajši, stari od 18 do 24 let, bolj podpirajo štiridnevni delovni teden, medtem ko so stari 45 let in več izrazili negativen odnos do te ideje.

Novembra lani je banka Atom v Združenem kraljestvu postala največji delodajalec, ki je svoje 430-člansko osebje preselil na krajši teden, ne da bi jim znižal plačo. Kako pa je v drugih podjetjih, ki preizkušajo štiridnevni pilotni program, in kakšne rezultate so opazili?

Japonska

Ko je Microsoft v svoji japonski pisarni preizkusil štiridnevni teden brez znižanja plače, je podjetje trdilo, da se je produktivnost povečala za slabih 40 odstotkov. Microsoft na Japonskem je tudi ugotovil, da so stroški električne energije padli za 23 odstotkov, in ko so delavci ostali v petek doma, so tiskali skoraj 60 odstotkov manj.

Islandija

Projektni štiridnevni delovni teden, ki je potekal na Islandiji med letoma 2015 in 2019, je bil ocenjen kot "izjemno uspešen". V projektu je sodelovalo 2500 delavcev, rezultati pa so pokazali, da se je povečalo dobro počutje delavcev, predvsem na področjih, kot so stres in izgorelost, zdravje in ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.