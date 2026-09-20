Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Stojijo v vrsti pred pekarno: 52 evrov za hlebec

New York, 20. 09. 2026 15.03 pred 5 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
N.Š.
ržen kruh

Vrste pred priljubljenimi lokali so v New Yorku del vsakdana. Toda v Sohu ljudje zadnje dni ne čakajo na najnovejšo viralno sladico, ampak na rženi kruh z drožmi. Avstrijska pekovska družina Auer je v mestu odprla lokal Rye, kjer za dobrega 1,5 kilograma težak hlebec zahtevajo 60 dolarjev oziroma okoli 52 evrov. Cena je sprožila precej razburjenja, a Avstrijci odgovarjajo, da kritike večinoma prihajajo od ljudi, ki v New Yorku sploh ne živijo. In kupcev jim očitno ne manjka.

Pred lokalom Rye v prestižni četrti Soho se zadnje dni vijejo vrste ljudi, ki želijo poskusiti rženi kruh z drožmi po avstrijskem receptu. Cena? 60 dolarjev za hlebec, kar je približno 52 evrov.

Hlebci tehtajo dobrega 1,5 kilograma, pečejo pa jih v dve toni težki peči, ki so jo v New York pripeljali iz Nemčije.

"Kruh je izjemno dobro sprejet," pravi Tim Auer, sin ustanovitelja lokala Martina Auerja. Za newyorškim projektom stoji graška družina, ki pekovsko podjetje vodi že tretjo generacijo, v Avstriji pa ima 45 poslovalnic.

"Pomislili smo: tisto eno stvar, v kateri smo še posebej dobri, bomo prinesli v New York," je odločitev za širitev čez Atlantik pojasnil Auer.

Kruh z maslom, drobnjakom – ali ribjimi ikrami

Cel hlebec ni edina možnost. Rženi kruh prodajajo tudi po rezinah oziroma kot obložene kruhke. In ponudba je precej raznolika. Poskusiti ga je mogoče z ribjimi ikrami, čokoladnim namazom ali precej bolj klasično kombinacijo masla in drobnjaka.

Tudi pri opremi lokala so Auerjevi stavili na evropsko oziroma avstrijsko zgodbo. Vse surovine za kruh uvažajo, prodajni pult pa je izdelan iz drevesa s Štajerske. Toda največ pozornosti je vendarle pritegnila številka na ceniku.

New York
New York
FOTO: Shutterstock

'Naj pogledajo, koliko tukaj stane stanovanje'

Auer pravi, da razume "ogorčenje zaradi cene", a dodaja, da kritike večinoma ne prihajajo od Newyorčanov. "V New Yorku ne dobivamo slabih odzivov," pravi.

Za visoko ceno ima tudi precej neposredno razlago: "To je eno najdražjih mest na svetu in ena najdražjih ulic v tem izjemno dragem mestu. Naj pogledajo, koliko tukaj stane stanovanje."

Toda 60 dolarjev je veliko tudi za newyorške razmere. Običajen hlebec kruha v mestu stane le nekaj dolarjev, tudi obrtno izdelan kruh z drožmi pa je v številnih pekarnah mogoče kupiti za manj kot 20 dolarjev.

Rye je torej svoj kruh postavil v povsem drug cenovni razred.

Iz vsakdanjega kruha v luksuzni izdelek

Pri uspehu Avstrijcev pomaga tudi kulturna dimenzija. Rženi kruh je v Avstriji in Nemčiji povsem običajen del prehrane, v ZDA pa je precej manj razširjen. New York hkrati že več let doživlja razcvet obrtnih pekarn in kruha z drožmi, kupci pa so za izdelke, ki poudarjajo tradicionalno pripravo, kakovostne sestavine in poreklo, pripravljeni plačati precej več.

Auerjevi so tako nekaj povsem vsakdanjega v srednji Evropi preselili na eno najdražjih lokacij na svetu, dodali uvožene sestavine, evropsko pekovsko tradicijo in prestižno podobo – ter dobili hlebec za 60 dolarjev. Za zdaj kaže, da računica deluje. Medtem ko se na spletu prepirajo, ali je lahko kruh sploh vreden 60 dolarjev, Newyorčani pred pekarno stojijo v vrsti.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kruh hleb

Dizel čez dva evra, kmalu pa dražja tudi hrana?

24ur.com Nižje cene na trgih, visoke na policah: Ali bomo kdaj jedli cenejši kruh?
24ur.com Zakaj je enaka hrana v Nemčiji lahko tudi cenejša kot v Sloveniji?
24ur.com Za kepico sladoleda ponekod na Hrvaškem tudi do pet evrov
24ur.com Nekoč pet kun, danes tudi pet evrov: visoke cene sladoleda na Hrvaškem
24ur.com Vse višje cene hrane: cena kruha ponekod tudi dvakrat višja
24ur.com Pol evra za dodatno slamico v Nemčiji
24ur.com 17 evrov sladoledna kupa, 30 evrov ležalnik
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
20. 09. 2026 15.43
Amerikanosom lahko tudi burek prodaš za 40 eur, vse bodo kupili tako brihtni so
Odgovori
+1
1 0
Hihitalec
20. 09. 2026 15.43
Pod nujno zapret takoj.
Odgovori
0 0
Luka40
20. 09. 2026 15.37
Američani so znani po tem,da niso ravno biseri v glavi zato jim lahko tudi drek zaviješ daš mašno gor in drago prodaš.....
Odgovori
+2
2 0
rok1211
20. 09. 2026 15.29
Tam je povprečna mesečno neto plača 4600-4700€. V Ljubljani je 1700€. Lp.
Odgovori
+5
5 0
spam1
20. 09. 2026 15.43
To bi bilo potem primerljivo z 20 eur na hlebec
Odgovori
0 0
Hihitalec
20. 09. 2026 15.44
S tem da delajo po 12 ur in vse sobote
Odgovori
0 0
Jani.
20. 09. 2026 15.19
Kdor zna, zna.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Priprava na prihod sorojenca: kako pomagati malčku sprejeti bratca ali sestrico
Priprava na prihod sorojenca: kako pomagati malčku sprejeti bratca ali sestrico
Kdaj je otrok pripravljen na pravi film? Strokovnjak opozarja na to
Kdaj je otrok pripravljen na pravi film? Strokovnjak opozarja na to
zadovoljna
Portal
Tudi septembra uživa v kopalkah: Slovenka navdušila v kopalkah
Splet ne more verjeti svojim očem, fotografija aretirane Američanke postala viralna
Splet ne more verjeti svojim očem, fotografija aretirane Američanke postala viralna
Tedenski horoskop: Kozorogi potrebujejo toplino, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Kozorogi potrebujejo toplino, ribe bodo občutljive
To modno pravilo je uradno zastarelo
To modno pravilo je uradno zastarelo
vizita
Portal
Pozabite na drage dodatke: za zdravje po 50. letu je pomembnejša ta preprosta navada
Pri bolečinah v hrbtu počitek ni vedno najboljša rešitev
Pri bolečinah v hrbtu počitek ni vedno najboljša rešitev
Ali lahko z vitamini in prehranskimi dopolnili preprečimo prehlad?
Ali lahko z vitamini in prehranskimi dopolnili preprečimo prehlad?
Zgodnja študija nakazuje, da bi lahko 'tabletke' ublažile nespečnost s preoblikovanjem črevesnega mikrobioma
Zgodnja študija nakazuje, da bi lahko 'tabletke' ublažile nespečnost s preoblikovanjem črevesnega mikrobioma
cekin
Portal
Na mestu nekdanjih rudnikov gradijo enega največjih podatkovnih centrov v Evropi
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
moskisvet
Portal
Gola že pred slavo: drzni začetki ene največjih filmskih div
'Tito je bil že mrtev': zdravnik, ki je izključil aparate, razkril, kaj se je zgodilo
'Tito je bil že mrtev': zdravnik, ki je izključil aparate, razkril, kaj se je zgodilo
Partnerka želi ves čas vedeti, kje ste? Tukaj je meja med zaupanjem in nadzorom
Partnerka želi ves čas vedeti, kje ste? Tukaj je meja med zaupanjem in nadzorom
Bi si upali voziti avtomobil, širok le 50 centimetrov?
Bi si upali voziti avtomobil, širok le 50 centimetrov?
dominvrt
Portal
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Jesenski sprehod s psom? Pazite, kaj se skriva med listjem
Jesenski sprehod s psom? Pazite, kaj se skriva med listjem
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Ne nabirajte šipka prezgodaj: kdaj je pravi čas?
Ne nabirajte šipka prezgodaj: kdaj je pravi čas?
okusno
Portal
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trotsky
Trotsky
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961