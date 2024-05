Stopnja brezposelnosti v EU marca malenkost nižja

Slovenija je bila s 3,1-odstotno stopnjo brezposelnosti med članicami z najnižjo brezposelnostjo v EU. Nižja je bila le še na Češkem in Poljskem z 2,9 odstotka. Še naprej sta medtem prednjačili Španija z 11,7- in Grčija z 10,2-odstotno stopnjo brezposelnosti.

Marca je bilo v EU brezposelnih 2,858 milijona oseb, mlajših od 25 let, od tega 2,259 milijona v območju z evrom. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v EU 14,6 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot februarja, v območju z evrom pa je bila pri 14,1 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke nižje kot februarja.

Tudi v tem primeru je bila Slovenija z 9,7-odstotno stopnjo brezposelnosti med uspešnejšimi članicami unije. Boljše so bile Nemčija (5,8 odstotka), Češka (6,8 odstotka), Nizozemska (8,7 odstotka) in Malta (9,0 odstotka). Tudi v tem primeru so razmere najmanj ugodne v Španiji (27,2 odstotka), sledita pa Švedska (24,2 odstotka) in Portugalska (22,3 odstotka).

Stopnja brezposelnosti med ženskami v EU je marca znašala 6,4 odstotka, enako kot februarja, stopnja brezposelnosti med moškimi pa je padla s 5,8 na 5,7 odstotka. V območju z evrom je stopnja brezposelnosti pri ženskah je ostala pri 7,0 odstotka, pri moških pa je padla s 6,1 odstotka na 6,0 odstotka.