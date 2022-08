Stopnja brezposelnosti v območju evra junija nespremenjena

Statistiki evropskega statističnega urada so v današnji objavi ocenili, da je bilo junija v EU brezposelnih 12,931 milijona ljudi, od tega 10,925 milijona v območju z evrom. Na letni ravni se je število brezposelnih v EU znižalo za 2,311 milijona, v območju z evrom za 1,957 milijona.

Med mladimi do 25 let je bilo v EU junija brezposelnih 2,546 milijona oseb, od tega 2,073 milijona v območju z evrom. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v EU in območju z evrom pri 13,6 odstotka. Medtem je bila maja 13,3-odstotna v EU in 13,2-odstotna v evrskem območju.