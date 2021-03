Strabag s pritožbo nad izbiro izvajalca za gradnjo dela drugega tira

Za prvi sklop od Divače do Črnega Kala, kjer je bila cena limitirana na okoli 472 milijonov evrov, je Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin oddal najugodnejšo ponudbo v višini nekaj čez 403,6 milijona evrov, medtem ko je konzorcij avstrijskega Strabaga v sodelovanju z nemškim podjetjem Ed Züblin in turško družbo Gülermak Agir oddal ponudbo v vrednosti nekaj manj kot 463,5 milijona evrov.

Iz 2TDK so danes sporočili, da je Strabag glede te odločitve vložil revizijski zahtevek.

Kolektorjev konzorcij je bil medtem edini, ki je oddal ponudbo tudi za dela na odseku med Črnim Kalom in Koprom. Ponudil je ceno 224,7 milijona evrov, medtem ko je bila ta limitirana pri 230,7 milijona evrov. Iz 2TDK so danes sporočili, da podpis pogodbe z izbranim konzorcijem načrtujejo 31. marca.

V 2TDK računajo, da bi dela na trenutno največjem infrastrukturnem projektu v državi stekla maja. Leta 2025 bo drugi tir Divača–Koper po zagotovilih generalnega direktorja 2TDK Pavla Hevke zgrajen, leto pozneje pa predan v uporabo.