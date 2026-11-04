Vpliv volitev: padec delnic Tesle, SpaceX, Trump Media ter vzpon zlata

Trump Media, Tesla, CoreWeave, Novo Nordisk in delnice nekaterih drugih podjetij so pred odprtjem ameriškega borznega trga po ameriških vmesnih volitvah zabeležile največja nihanja, poroča CNBC. Delnice podjetja za družbene medije in tehnologijo ameriškega predsednika Trump Media & Technology Group so po zmagi demokratov padle za kar 11 odstotkov. Donald Trump ima v lasti 41 odstotkov družbe, ki nadzoruje platformo Truth Social, demokratski prevzem pa bi lahko pomenil uvedbo novih mehanizmov za nadzor nad predsednikovo politiko na tem področju.

Delnice SpaceX-a in Tesle s padcem po rezultatih volitev. FOTO: AP

Delnice podjetij, ki jih nadzoruje Elon Musk, so prav tako zabeležile velik padec – Tesla skoraj šestodstotni, SpaceX pa več kot sedemodstotni, analize ameriških medijev povzema Stirile Pro TV. Številni novoizvoljeni kandidati so namreč kritični do hitre širitve podatkovnih centrov, ki jo spodbuja razvoj umetne inteligence. SpaceX upravlja infrastrukturo superračunalnikov z umetno inteligenco v Tennesseeju in Mississippiju, medtem ko je podjetje Tesla lastnik takšne infrastrukture v Teksasu. Podobno so padec delnic zabeležila tudi ameriška podjetja za računalništvo v oblaku CoreWeave (sedem odstotkov), Iren (šest odstotkov) in Nebius (pet odstotkov). Zmaga demokratov naj bi namreč ustvarila ovire za podjetja, ki sodelujejo pri razvoju te infrastrukture.

Ponekod tudi obrat navzgor

Vpliv na delniški trg pa medtem ni omejen le na ameriška podjetja, prav tako ta ne beleži le padcev. Delnice danskega farmacevtskega podjetja Novo Nordisk so se tako po objavi finančnih rezultatov, ki so presegli pričakovanja analitikov, zvišale za več kot šest odstotkov, delniško rast pa so zabeležili tudi pri ameriški maloprodajni korporaciji CVS Health, kjer so narasle za več kot dva odstotka. Dvoodstotno rast so medtem zabeležile tudi delnice verige restavracij s hitro prehrano McDonald's. Za kar 18 odstotkov pa so se dvignile delnice podjetja za učenje jezikov Duolingo.

'Zdi se, da so rezultati volitev dvignili cene zlata.' FOTO: Shutterstock

Vzporedno se je zvišala tudi cena zlata, in sicer za tri odstotke. Tako je zdaj presegla prag 4000 dolarjev (3564 evrov) za unčo, kažejo podatki Investing.com. "Zdi se, da so rezultati volitev dvignili cene zlata, saj vlagatelje vse bolj skrbijo fiskalni obeti," je dejal višji ekonomist za podnebje in surovine pri Capital Economics Hamad Hussain. Vrednost ameriškega dolarja je v sredo močno padla, saj so vlagatelji pretehtali možnost strožjih predpisov o umetni inteligenci in negativen vpliv, ki bi ga lahko imeli na gospodarsko rast. Šibkejši dolar pa vpliva na vrednost zlata. Bi pa lahko denarna politika centralne banke Združenih držav Amerike FED omejila rast cene zlata. "Dejstvo, da bo FED sredi inflacijskih pritiskov verjetno ohranila restriktivno denarno politiko, pomeni, da je potencial za nadaljnjo rast cene zlata omejen," je pojasnil Hussain. Glede na orodje FedWatch borze CME trgovci trenutno ocenjujejo 82-odstotno verjetnost, da bo ameriška centralna banka decembra zvišala obrestne mere. Višje obrestne mere povečajo oportunitetne stroške posedovanja zlata, ker ne ustvarja obrestnih prihodkov. Podobno bi lahko po oceni Hussaina na nižanje cene zlata vplival tudi padec delnic v tehnološkem sektorju.