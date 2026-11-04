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Gospodarstvo

Vpliv volitev: padec delnic Tesle, SpaceX, Trump Media ter vzpon zlata

Washington, 04. 11. 2026 16.45 pred 1 uro 3 min branja 33

Avtor:
M.P.
Donald Trump

Kako so volitve za ameriški senat in kongres vplivale na gibanje rasti delnic in cen zlata? Na kratko – močno. Pred odprtjem borze so vrednosti delnic nekaterih ameriških podjetij, povezanih z administracijo Donalda Trumpa, kot so Trump Media in Tesla, strmoglavile, medtem ko vrednost zlata beleži rast. Podobno so se dvignile tudi delnice nekaterih drugih podjetij, tudi v tujini.

Trump Media, Tesla, CoreWeave, Novo Nordisk in delnice nekaterih drugih podjetij so pred odprtjem ameriškega borznega trga po ameriških vmesnih volitvah zabeležile največja nihanja, poroča CNBC.

Delnice podjetja za družbene medije in tehnologijo ameriškega predsednika Trump Media & Technology Group so po zmagi demokratov padle za kar 11 odstotkov. Donald Trump ima v lasti 41 odstotkov družbe, ki nadzoruje platformo Truth Social, demokratski prevzem pa bi lahko pomenil uvedbo novih mehanizmov za nadzor nad predsednikovo politiko na tem področju.

Delnice SpaceX-a in Tesle s padcem po rezultatih volitev.
Delnice SpaceX-a in Tesle s padcem po rezultatih volitev.
FOTO: AP

Delnice podjetij, ki jih nadzoruje Elon Musk, so prav tako zabeležile velik padec – Tesla skoraj šestodstotni, SpaceX pa več kot sedemodstotni, analize ameriških medijev povzema Stirile Pro TV.

Številni novoizvoljeni kandidati so namreč kritični do hitre širitve podatkovnih centrov, ki jo spodbuja razvoj umetne inteligence. SpaceX upravlja infrastrukturo superračunalnikov z umetno inteligenco v Tennesseeju in Mississippiju, medtem ko je podjetje Tesla lastnik takšne infrastrukture v Teksasu.

Podobno so padec delnic zabeležila tudi ameriška podjetja za računalništvo v oblaku CoreWeave (sedem odstotkov), Iren (šest odstotkov) in Nebius (pet odstotkov). Zmaga demokratov naj bi namreč ustvarila ovire za podjetja, ki sodelujejo pri razvoju te infrastrukture.

Ponekod tudi obrat navzgor

Vpliv na delniški trg pa medtem ni omejen le na ameriška podjetja, prav tako ta ne beleži le padcev. Delnice danskega farmacevtskega podjetja Novo Nordisk so se tako po objavi finančnih rezultatov, ki so presegli pričakovanja analitikov, zvišale za več kot šest odstotkov, delniško rast pa so zabeležili tudi pri ameriški maloprodajni korporaciji CVS Health, kjer so narasle za več kot dva odstotka.

Dvoodstotno rast so medtem zabeležile tudi delnice verige restavracij s hitro prehrano McDonald's. Za kar 18 odstotkov pa so se dvignile delnice podjetja za učenje jezikov Duolingo.

'Zdi se, da so rezultati volitev dvignili cene zlata.'
'Zdi se, da so rezultati volitev dvignili cene zlata.'
FOTO: Shutterstock

Vzporedno se je zvišala tudi cena zlata, in sicer za tri odstotke. Tako je zdaj presegla prag 4000 dolarjev (3564 evrov) za unčo, kažejo podatki Investing.com. "Zdi se, da so rezultati volitev dvignili cene zlata, saj vlagatelje vse bolj skrbijo fiskalni obeti," je dejal višji ekonomist za podnebje in surovine pri Capital Economics Hamad Hussain.

Vrednost ameriškega dolarja je v sredo močno padla, saj so vlagatelji pretehtali možnost strožjih predpisov o umetni inteligenci in negativen vpliv, ki bi ga lahko imeli na gospodarsko rast. Šibkejši dolar pa vpliva na vrednost zlata.

Bi pa lahko denarna politika centralne banke Združenih držav Amerike FED omejila rast cene zlata. "Dejstvo, da bo FED sredi inflacijskih pritiskov verjetno ohranila restriktivno denarno politiko, pomeni, da je potencial za nadaljnjo rast cene zlata omejen," je pojasnil Hussain.

Glede na orodje FedWatch borze CME trgovci trenutno ocenjujejo 82-odstotno verjetnost, da bo ameriška centralna banka decembra zvišala obrestne mere. Višje obrestne mere povečajo oportunitetne stroške posedovanja zlata, ker ne ustvarja obrestnih prihodkov.

Podobno bi lahko po oceni Hussaina na nižanje cene zlata vplival tudi padec delnic v tehnološkem sektorju.

Preberi še Poraz Trumpa: demokrati z večino v obeh domovih kongresa

Demokrati so prevzeli nadzor tako v senatu kot v predstavniškem domu ter po več generacijah slavili tudi v nekaterih republikanskih "trdnjavah", kot je na primer Teksas. Na desetine milijonov ameriških volivcev je tako poslalo močno sporočilo nezadovoljstva z ameriškim predsednikom.

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KOMENTARJI33

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JAZsemTI
04. 11. 2026 19.19
Gotof je😏
Odgovori
0 0
vlahov
04. 11. 2026 19.17
Nahrbtnik gor , ker Tanja prihaja z 8.3. na fronto na Metelkovo.
Odgovori
+1
1 0
jank
04. 11. 2026 19.16
Vrag pobira skrajne desničarje. Tudi janšisti kmalu pridete na vrsto.
Odgovori
+1
1 0
Antifriz
04. 11. 2026 19.04
Tudi pri nas bodo kmalu padle delnice Petrola, ker nova vlada bo znižala marže trgovcem z nafto na prvi sejji...
Odgovori
0 0
Samo navijač
04. 11. 2026 18.41
Tiskali bodo tako dolgo,dokler fiat valuta ne izgubi vse vrednosti. Demokrati ali republikanci, izid je enak. Samo v treh mesecih so natiskali 710 milijard $ !!!! Sledi totalni propad . Kupite Bitcoin.
Odgovori
-6
0 6
tron3
04. 11. 2026 18.38
Bravo Donči dober si jih namočil, nč ni jim jasno dons ko se radostijo, jim pa bo zlo hiter, še prehiter, kajti finale ki ga špilaš bo epski!!!
Odgovori
+2
2 0
štajerski janezek
04. 11. 2026 18.49
?🤣🤣
Odgovori
-1
0 1
tron3
04. 11. 2026 19.06
juneze ne bo ti sigurno več do smeha, obvestilo za nahrbtnik ni naključje, toliko v vednost!!!
Odgovori
+2
2 0
Murkovzos
04. 11. 2026 18.37
Jutri je nov dan... Svet še vedno trguje v dolarjih in Slovenija še vedno ni samooskrbna v nobenem izmed ključnih sektorjev.
Odgovori
+6
6 0
yoda99
04. 11. 2026 18.36
glede na to, da je zrastlo zlato… Ocitno nekateri pricakujejo, vecjo moznost zacetka vojne vecjih razseznosti… Bodisi klasicne, bodisi kibernetske
Odgovori
+0
3 3
Aijn Prenn
04. 11. 2026 18.39
Če takle stvor vodi velesilo No.1, ne moreš biti nikoli zihr kaj sledi jutri.
Odgovori
+2
4 2
jank
04. 11. 2026 18.35
Od Trumpove zlate eno samo pogorišče.
Odgovori
+0
4 4
Aijn Prenn
04. 11. 2026 18.37
Golden Age... :-))
Odgovori
-1
1 2
BBcc
04. 11. 2026 18.35
Končno.
Odgovori
+2
5 3
Jerry321
04. 11. 2026 18.33
ALELUJA 👏👏👏 Trumpove ere je končno KONEC! Upam da se bo svet počasi normaliziral
Odgovori
+11
13 2
slayer2
04. 11. 2026 19.05
Sanjaj naprej,jutri je nov dan,šele sedaj se bo ornk s***e začelo, ker so demokrati pokvarjeni do amena!!!
Odgovori
-1
0 1
mbtukaj
04. 11. 2026 18.29
Kako mora delat Jajceglavemu.
Odgovori
+9
11 2
BroNo1
04. 11. 2026 18.24
Tudi Pirčeva ne bo več dobila mandata.
Odgovori
+7
11 4
modrook
04. 11. 2026 18.34
se vedno ni pojasnila prijateljevanja z rusinjo
Odgovori
-1
3 4
Aijn Prenn
04. 11. 2026 18.20
Če bo tale dočakal konec mandata, ga čaka par let vlačenja po sodiščih, pol pa še arest do smrti.
Odgovori
+8
12 4
Big M
04. 11. 2026 18.26
Alo, ej, Trump se je za√€b0 z Iranom in to na vlko. Bibiju bi j€b0 m@7eπ pa fertik! Sam se je zafrkn0
Odgovori
-3
3 6
Big M
04. 11. 2026 18.28
DemonRati bodo sprobali vse samo, da mu otežijo vse kar se da. Preiskave bodo, obtožbe...
Odgovori
-4
1 5
Aijn Prenn
04. 11. 2026 18.34
Joj kolk ti grdo gučiš!!? ;-))
Odgovori
+4
4 0
Joakim
04. 11. 2026 18.19
Madžari so opravili svoje, Srbi, zdaj delno Americani. Samo mi še moremo narediti svoje in poslati velikega vodjo v penzijo. Samo mi imamo težjo nalogo. Prej omenjeni trije so politiki ,naš veliki vodja je pa guru verske sekte.
Odgovori
+5
13 8
HitriKrtek
04. 11. 2026 18.30
Točno to! Goloba & Janšo v rest! Prodaja nas Izrael-u in prodaja naše osebne podatke, trenira AI na nas itd... če kaj presekati vse stike z USA in Izraelom... pa bo mir.
Odgovori
+3
5 2
lakala28
04. 11. 2026 19.12
Zakaj pa Goloba? Nekoga rabimo, da nas bo ščitil ped ultra kapitalzmom.
Odgovori
0 0
Big M
04. 11. 2026 18.15
Čudno kak hitro so šteli te listke...ko gre po načrti, seveda, gre vse ful hitro ha?! Ke pa je blo 2020? Pa sredi noči, od kje se je naenkrat povzpelo tolko glasov za Bednega?
Odgovori
+0
4 4
Aijn Prenn
04. 11. 2026 18.21
Zarotili so se proti njemu, ti povem.
Odgovori
-5
1 6
modrook
04. 11. 2026 18.36
a se ti zdi cudno? zaradi oraznega nafta gor in posledicno vse cene v luft...
Odgovori
+2
3 1
Prodigy93
04. 11. 2026 18.15
smeh od članka, kaj pa ima Novo Nordisk z ameriškimi volitvami?
Odgovori
+5
6 1
SAME KLOBASE
04. 11. 2026 18.11
Ko te lastni narod spozna za kriminalca, diktatorja in množičnega morilca potem je konec.... To se je zgodilo Trampu
Odgovori
+8
14 6
Big M
04. 11. 2026 18.23
Kaj je diktator?
Odgovori
-5
2 7
lakala28
04. 11. 2026 19.13
naš bolnik JE diktator. Komu to ni jasno?
Odgovori
0 0
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