Stroka nasprotuje političnemu navdušenju za Air Slovenia

Ali da k nam z nekaj letali pride Croatia Airlines, o čemer Hrvati še razmišljajo, ali da bi tuja letalska družba zaposlila nekaj slovenskih pilotov in kabinskega osebja ter z njimi letela iz Ljubljane. Kot pojasnjuje Krašnja, so v pogovorih tudi z enim od večjih letalskih prevoznikov v regiji. ''Upamo, da bo projekt čim prej ugledal luč dneva in da bo morda ta projekt tisti, ki bo omogočal, da se tudi slovensko letalsko osebje čim prej aktivira.''

In Slovenija jih skoraj že ima. Od 29 destinacij, ki jih je ponujalo brniško letališče pred propadom Adrie Airways, so jih uspeli v nekaj mesecih vzpostaviti 22. Če ne bi bilo epidemije, bi imeli letos 90 odstotkov lanskega prometa, ocenjuje Krašnja, ki podpira dve drugi ideji.

Vsak si želi nacionalnega prevoznika, a problem je denar, sploh v zelo majhni državi, saj je taka družba v primerjavi z nizkocenovnimi in velikimi letalci povsem nekonkurenčna, pojasnjuje direktor komercialnega sektorja v Aerodromu Ljubljana Janez Krašnja : '' Tam, kjer je trg, se bo vzpostavil tudi prevoz. Tudi če to ni domač ali nacionalni prevoznik, je ključno, da imata prebivalstvo in gospodarstvo dobre letalske povezave.''

Politika o tako imenovani Air Slovenii, ki bi potrebovala precejšnjo državno finančno injekcijo, očitno še ni rekla zadnje. In to kljub temu, da večji del stroke ne deli njihovega navdušenja.

Turistične agencije v pomoč sofinanciranja Air Sloveniji?

Oni so namreč tisti, ki so s stečajem največ izgubili. Seveda pa niso edini, saj ima letalstvo velike multiplikativne učinke. Zato bi, po mnenjuViktorja Šajna iz Fakultete za strojništvo, ob odločitvi za nacionalnega prevoznika, finančno lahko pomagali tudi tisti, ki imajo od tega največ. In za to tudi nekaj dobijo, recimo vpliv na odločitve podjetja. Kot pravi, bi za to moral poskrbeti trg in ne država: ''Avstrijski žičničar ne dela zeleno, on dela rdeče, rdeče številke. Ko pa enkrat zraven stopijo še gostinci, je pa zelen. Potem pa so vsi zeleni in to zelo dobro zeleni.''

Pa bi se turistična podjetja strinjala s to idejo? Agenciji Kompas in Palma sta leta 2010, sicer z manjšim zneskom, že sodelovali pri dokapitalizaciji Adrie. A žal napovedi s strani turističnih agencij niso ravno obetavne, kot pojasnjuje Matej Knaus, Direktor turistične agencije Palma: ''Osebno mislim, da tega ne bi ponovili. Naše osebne izkušnje in izkušnje podjetij, ki smo to do sedaj naredili, so negativne.''In podjetja, sploh zasebna, gredo res samo enkrat na led.

Kam sploh lahko letimo iz Ljubljane?

Največ letov je v Frankfurt, saj sta šestkrat tedensko celo dva leta na dan. Odpravite se lahko tudi v Amsterdam, BruseljinParizterIstanbul, medtem ko imamo z Balkanom le dve povezavi. Letite lahko v Beograd, ta teden so sicer zaradi poslabšanja razmer tri lete že odpovedali, in Podgorica.

Poleg tega pa je precej čarterskih letov, ki jih organizirajo agencije same. Trenutno lahko tako letite v Dubrovnik in na deset grških otokov, recimo na Kreto, Rodos, Santorini, Mikonosin Krf. Julija naj bi po napovedih lete v Varšavo ponovno vzpostavil poljski LOT, EasyJet pa v LondoninBerlin.

Sicer pa na Brniku upajo tudi na čimprejšnjo vrnitev letov za Bruselj z Brussels Airlines, v Moskvo z Aeroflot, Kijev z Windrose,Tel Aviv z enim od izraelskih prevoznikov in na londonski Heathrow z British Airways, kjer so vzpostavitev letov napovedali poleti.