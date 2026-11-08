Strokovnjaki pričakujejo upad porabe energije v Nemčiji

Majhen vpliv na porabo energije so na drugi strani imeli vremenske razmere in drugi dejavniki, je strokovnjake pred dnevi povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Emisije ogljikovega dioksida, povezane z rabo energije, se bodo po napovedih na medletni ravni zmanjšale za nekaj manj kot štiri odstotke.

Skupina AGEB je celoletno napoved pripravila na podlagi podatkov za prvih devet mesecev letošnjega leta. Ugotovili so, da se je poraba energije v tem obdobju v primerjavi s prvimi devetimi meseci lanskega leta zmanjšala za 3,6 odstotka.

Pri tem se je poraba naftnih derivatov med januarjem in septembrom zmanjšala za več kot 12 odstotkov, pri čemer se je poraba med naftnimi derivati razlikovala. Tako se je poraba bencina zmanjšala za štiri odstotke, dizelskega goriva za več kot devet odstotkov, kurilnega olja pa za več kot 38 odstotkov. Strokovnjaki so takšen upad porabe kurilnega olja pripisali temu, da so potrošniki zaradi visokih cen izpraznili svoje zaloge, ne da bi jih veliko obnavljali.

Poraba zemeljskega plina se je medtem rahlo povečala (za 0,8 odstotka), poraba črnega premoga pa se je okrepila za več kot osem odstotkov. Delež obnovljivih virov energije se je povečal za 5,7 odstotka. Slednji so v prvih devetih mesecih letošnjega leta predstavljali skupno 22,5 odstotka celotne porabe energije, medtem ko je bil lani ta delež 20,5-odstoten. Še naprej pa večino porabljene energije v Nemčiji predstavljajo fosilna goriva, in sicer skupno 75,5 odstotka.