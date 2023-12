Stroški dela za zaposlene lani zrasli, povprečno znašali 2608 evrov mesečno

Stroški dela za zaposlene so bili lani za pet odstotkov višji kot predlani in so v povprečju znašali 2833 evrov na mesec. Najbolj so se dvignili v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnostih (za 31,5 odstotka), drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 17,2 odstotka), vodnem prometu (za 16,4 odstotka) ter gostinstvu (za 15 odstotkov). Manjši so bili v zdravstvu (za 6,3 odstotka) in izobraževanju (za tri odstotke).

Povečalo se je število zaposlenih

Število zaposlenih se je povečalo za 21.800 ali za 2,6 odstotka, izraziteje v proizvodnji drugih vozil in plovil, in sicer za 12,9 odstotka. Sledile so zaposlovalne dejavnosti ter računalniško programiranje in druge informacijske dejavnosti. Najbolj izrazito je upadlo v vodnem prometu, za 8,9 odstotka, občutno pa tudi v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov ter kmetijski proizvodnji, lovu in povezanih storitvah.