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Gospodarstvo

Subvencije kmetom in avtoprevoznikom: kaj bo krila država?

Ljubljana, 08. 09. 2026 19.35 pred 45 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Danica Jovanović
Tovornjak gorivo

Opolnoči so se podražila pogonska goriva in kurilno olje. Cena dizla se je povzpela na rekordno raven – 1,94 evra za liter. Kar pomeni, da se je v dobrega pol leta, od napada ZDA na Iran, ki je sprožil energentsko krizo, povišala za tretjino. Vlada bo z interventnim zakonom pomagala avtoprevoznikom in kmetom. S subvencijami želi preprečiti, da bi se višji stroški goriva v celoti prenesli na cene hrane in prevoza. Na kakšen način nameravajo to doseči, komu je namenjena shema pomoči?

Shema pomoči je namenjena kmetom in avtoprevoznikom, a vlada pravi, da naj bi z njo preprečili prenos draginje na vse potrošnike. Sestavljena je iz treh ciljno usmerjenih ukrepov.

Prvi je pomoč cestnim prevoznikom. Država bo krila največ 70 odstotkov dodatnega stroška nad osnovno ceno goriva brez dodatnih dajatev, kot so trošarine in trgovinske marže. Pomoč bo vezana na opravljene kilometre in kupljeno gorivo.

Drugi ukrep je namenjen kmetijstvu in gozdarstvu. Subvencije za gorivo se bodo določale na podlagi kupljenega goriva in obdelovanih površin.

Tretji ukrep prinaša subvencije za nakup in namestitev energijsko učinkovitih in varnih pnevmatik – 150 evrov za posamezno pnevmatiko.

In kaj o napovedanih oblikah pomoči pravijo kmetje in avtoprevozniki?

Vnovične setve, dodatno namakanje in dvakratna obdelava kmetijskih zemljišč so posledica letošnje sušne sezone, s katero se spopadajo kmetje. "Vse to nas seveda udari po denarnici," je jasen Miha Štular s Kmetije Pr'Halovc. Količinsko namreč porabijo več vedno dražjega goriva.

Višje cene goriv občutijo tudi avtoprevozniki. "Pogonska goriva v našem sektorju so nekje od 30 do 25 odstotkov lastne cene, kar enormno viša ceno naše storitve," razlaga izvršni podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Peter Pišek.

Z ocenjenim 30-milijonskim paketom pomoči bo upravljala državna družba Borzen, in sicer preko okoljskih prispevkov OVE in SPTE.

Pa se mu ob tem zbiranje denarja iz prispevka za obnovljive vire ne zdi problematično, smo povprašali ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca. "Zdaj ta trenutek rešujemo preko Borzena slovenske ljudi, končnega uporabnika, končne kupce," odgovarja. In dodaja, da se bo – če bo zakon sprejet – pomoč izvajala od 1. junija 2026 naprej.

Za upravičeno porabo goriva bo pomoč – ob predložitvi ustreznih računov in drugih dokazil – tako mogoče uveljavljati tudi za nazaj.

Da je ukrep zelo dobrodošel, pravi Štular. "Če hočemo kupovati cenovno ugodne produkte, je za to treba poskrbeti na začetku verige."

Interventni zakon pozdravljajo tudi avtoprevozniki. "Vsaka pomoč s strani države ali pa razbremenitev gospodarsko-prevozniškega sektorja je dobrodošla. Dobrodošel je tudi interventni zakon, jaz upam da bo sprejet," se strinja Pišek.

Poslanci bodo o zakonu glasovali na petkovi izredni seji.

Nižje cene za vse potrošnike bi lahko zagotovile tudi nižje trošarine za gorivo. Te je Slovenija že spomladi znižala na evropsko najnižjo dovoljeno raven, nato pa je v Bruselj v začetku avgusta posredovala prošnjo za znižanje trošarin pod najnižjo določeno mejo.

"Čakamo odgovor iz Bruslja, da lahko znižamo trošarine. Ampak če pogledate gibanje cen naftnih derivatov v tujini, boste videli, da imajo tri ali štiri države v Evropski uniji cenejše naftne derivate kot pa Slovenija," pravi minister Vrtovec.

Spomnimo, vlada je junija marže naftnih trgovcev zvišala na najvišjo dovoljeno raven. Te zdaj za bencin, dizel in kurilno olje znašajo 11,5 centa na liter.

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KOMENTARJI1

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Samo.Jst
08. 09. 2026 20.21
Kdo bo to plačal? Ker nekdo bo to plačal. Ena možnost je pri nakupu izdelkov, druga je preko davkov... tretja, tista ki bo dejansko obveljala - oboje. Preko davkov bomo pokrili državne subvencije medtem ko se bodo proizvodi kljub temu dražili na podlagi višjih stroškov.
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