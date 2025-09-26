Svetli način
Gospodarstvo

SunContract s tožbo proti državi

Ljubljana, 26. 09. 2025 16.45 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
STA , D.L.
Podjetje SunContract bo zaradi spremembe pravil glede zagotavljanja elektrike v okviru sheme neto meritev pri sončnih elektrarnah in posledično dodatnih stroškov tožilo državo. Regulator jim je prepovedal te stroške prevaliti na končne uporabnike, resorno ministrstvo pa je napovedalo, da bodo upravičeni do nadomestila, a rešitev ni sprejeta.

Sončna energija
Sončna energija FOTO: Shutterstock

Kot so danes sporočili iz SunContracta, bodo na torkovi novinarski konferenci v Ljubljani predstavili problematiko na področju sheme neto meritev pri samooskrbnih sončnih elektrarnah (net metering) in "pasivnost in neizpolnjevanje obljub države" ter utemeljili tožbo zoper državo in druge ukrepe, ki so jih prisiljeni uvesti za gospodinjske in male poslovne odjemalce, vključene v shemo net metering.

V podjetju so STA dodatno pojasnili, da bodo s tožbo zahtevali povrnitev stroškov, ki nastajajo zaradi spremembe pravil glede zagotavljanja električne energije, ko imetniki sončnih elektrarn energijo iz omrežja prevzemajo.

Po lani uveljavljenih spremembah morajo razliko v ceni za energijo, ki jo je treba zagotoviti na trgu – električna energija je v obdobjih, ko sončne elektrarne ne proizvajajo, običajno dražja – kriti dobavitelji. V SunContractu so lani želeli zato uvesti dodatno plačilo za končne odjemalce, a jim je Agencija za energijo zaračunavanje tega dodatka prepovedala.

Država je sprva napovedala rešitev in ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v osnutek novega zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki je bil februarja letos v javni obravnavi, zapisalo, da bodo dobavitelji za te stroške za gospodinjske odjemalce dobili nadomestilo. Vlada predloga še ni obravnavala. Spletni portal Zanima.me je julija pisal, da je bilo nadomestilo iz osnutka umaknjeno, in sicer po neuradnih podatkih na zahtevo premierja Roberta Goloba. Na ministrstvu so takrat za portal povedali, da je do umika prišlo "v okviru koalicijskega usklajevanja".

Stroški vseh dobaviteljev za zagotavljanje električne energije za stranke v shemi net metering so po navedbah SunContracta lani znašali 21 milijonov evrov, letos naj bi med 35 in 40 milijonov evrov, v letu 2026 pa naj bi se približali 60 milijonom evrov.

peglezn
26. 09. 2025 17.33
kako pa ke zadeva vplivala na golobov starsolar? a lahko ugibam, glede na to, da je zadevo blokiral ravno golob?
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 17.15
+3
Pravilno, ne da je suncontract preusmerjal stroške na lastnike majhnih elektrarn!
RevenKapitalist
26. 09. 2025 17.14
Pral bodo denar in si ga delil in cisto nic drugo.
Groucho Marx
26. 09. 2025 17.06
+8
Pernati elektro kralj bo zmeraj delal samo zase in za nikogar drugega.
Dinho8O
26. 09. 2025 16.58
+3
Haha konec je blizu:D
assassin911
26. 09. 2025 16.55
+11
Električni guru uničuje konkurenco.
