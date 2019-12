Supernova bo prevzela deset nakupovalnih centrov v Sloveniji

Transakcija obsega več kot 220 milijonov evorv in leta 2019 predstavlja že drugo večjo investicijo skupine Supernova v Sloveniji. Predmetni paket Qlandia je bil osrednji del portfelja, ki obsega vodilne nakupovalne centre na trgu v več slovenskih regijah. Financiranje bodo izvedli iz lastnih sredstev in ob sodelovanju z več mednarodnimi in lokalnimi bankami. »Celotna transakcija po svoji velikosti in obsegu predstavlja izredno transakcijo za Slovenijo. Vse vključene stranke so jo izvedle na visoki profesionalni ravni«, je povedal Michael Meidlingeriz družbe Centrice.