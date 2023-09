Surs zavrača očitke o nepravilnostih pri pripravi podatkov o rasti BDP

Kot smo že poročali, so iz Statističnega urada RS (Surs) februarja letos sporočili, da je slovensko gospodarstvo zraslo za 5,4 odstotka, zdaj pa so na Sursu, katerega vodenje je dva meseca po oblikovanju prejšnje Janševe vlade prevzel Tomaž Smrekar, podatek popravili in sporočili, da je BDP v resnici lani zrasel za pol manj.

Vprašanje je, kako je možno, da je lanska gospodarska rast več kot polovico nižja, kot so kazali prvi uradni izračuni? Nekdanji finančni minister in ekonomist Dušan Mramor opozarja, da takšnega razkoraka ne pomni in da bi to Slovenijo lahko pahnilo v finančne težave. Nekdanji varuh javnih financ Andrej Šircelj je medtem izpostavil, da so bile napovedi običajno preveč pesimistične. "Medtem ko sedaj je to ravno obratno," je poudaril. Šircelj dodaja, da to prinaša dodatno tveganje in lahko pokvari še druge ekonomske kazalce. "To pomeni alarm za javne finance," je pripomnil.