Suša na pridelkih povzročila za okoli 233,4 milijona evrov škode

Končno oceno škode je po pojasnilih uprave 22. oktobra potrdila državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah, predlog vladnega gradiva glede končne ocene škode pa je ministrstvo za obrambo v obravnavo posredovalo 28. oktobra.

Po navedbah uprave je neposredno škodo v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic letošnje suše prijavilo skupno 21.495 oškodovancev iz vseh 212 občin.

Najvišje škode so ocenili v občinah Krško, Brežice, Žalec, Kidričevo, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Ormož, Moravske Toplic, Braslovče, Brda in Sevnica.

Med najbolj prizadetimi kmetijskimi kulturami glede na višino ocenjene škode pa so bile koruza v zrnju, jabolka prve kakovosti, trajni travniki, koruzna silaža, grozdje, hmelj, pozni krompir in merkantilna pšenica.

Začetek ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so utrpeli škodo, je steklo konec avgusta na podlagi sklepa uprave za zaščito in reševanje.

V skladu s tem so občinske komisije obrazce o škodi na kmetijskih pridelkih zbirale med 2. in 23. septembrom, nato pa morale podatki iz obrazca vnesti še v spletno aplikacijo Ajda. Nato so potekali še kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu.

Kot so sredi oktobra za pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, bodo lahko k pripravi pravnih podlag za dodelitev pomoči oškodovancem, ki so utrpeli škodo zaradi suše, pristopili potem, ko bo oceno škode potrdila tudi vlada.