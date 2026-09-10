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Gospodarstvo

Svet ECB drugič letos zvišal obrestne mere

Frankfurt, 10. 09. 2026 14.20 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA Ne.M.
Dvig obrestne mere

Svet Evropske centralne banke (ECB) je skladno s pričakovanji trgov zvišal osrednje evrske obrestne mere. Dvignil jih je za 0,25 odstotne točke. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, bo tako po novem pri 2,50 odstotka. Gre za drugo zvišanje obresti v letošnjem letu, za prvega se je ECB odločila junija.

Medtem ko bo depozitna obrestna mera po novem pri 2,50 odstotka, bosta obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pri 2,65 oziroma 2,90 odstotka. Nove obrestne mere bodo začele veljati 16. septembra.

"Konflikt na Bližnjem vzhodu še vedno ustvarja inflacijske pritiske, inflacija pa naj bi daljše obdobje ostala precej nad ciljno ravnijo. Današnja odločitev utrjuje odločenost Sveta ECB, da bo denarno politiko izvajal tako, da se bo inflacija v srednjeročnem obdobju stabilizirala na ciljni dvoodstotni ravni," so odločitev za spremembe utemeljili v ECB.

Prvič zvišali junija

Svet ECB je osrednje evrske obrestne mere prvič letos zvišal na junijski seji. Šlo je za prvi poseg v obresti po juniju lani in prvo zvišanje po septembru 2023.

Na seji konec julija osrednji organ evrske denarne politike obrestnih mer ni spreminjal, tako da je depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, ostala pri 2,25 odstotka.

Je pa od takrat iz vrst vodilnih članov sveta ECB, tudi od guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, prišlo več signalov, da bi do novega zvišanja lahko prišlo kmalu, najverjetneje že septembra.ž

Sedež Evropske centralne banke v Frankfurtu
Sedež Evropske centralne banke v Frankfurtu
FOTO: Profimedia

Medletna inflacija v evrskem območju namreč vztraja pri okoli treh odstotkih, po najnovejši zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu in obnovitvi medsebojnih napadov med Iranom in ZDA pa so se cene nafte po predhodni umiritvi znova občutneje dvignile. Na najvišjih ravneh v treh letih so tudi cene plina v Evropi.

Avgustovska medletna inflacija je tako poskočila na 3,3 odstotka in svet ECB naj bi z novim dvigom obrestnih mer, s katerim bi depozitna obrestna mera dosegla 2,50 odstotka, poskušal preprečiti, da ta novi pritisk na cene zaradi dražjih energentov privede v sekundarne inflacijske učinke oz. inflacijsko spiralo.

Obenem pa podatki o gibanju BDP v drugem letošnjem četrtletju kažejo na pospešitev gospodarske dejavnosti in na razmeroma dobro kondicijo evrskega gospodarstva glede na povečano negotovost v svetu. Čeprav je mandat ECB zgolj zagotavljanje cenovne stabilnosti, razmeroma spodbudni gospodarski podatki odločitev za dvig obrestnih mer dodatno olajšujejo.

ECB bo danes sicer objavila tudi najnovejše napovedi za inflacijo in gospodarsko rast.

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vlahov
10. 09. 2026 15.48
Inflacija je posledica dviga M2 ki je ustvarjanje eur iz zraka , ki je pa v 20% ustvarjen s strani držav in 80% bank .
Odgovori
+1
1 0
tech
10. 09. 2026 14.50
"medsebojnih napadov med Iranom in ZDA" to je lažna novica, ker Iran ne more napadat ZDA, so predaleč. Tu je samo napad ZDA na Iran
Odgovori
+2
3 1
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