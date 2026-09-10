Svet ECB drugič letos zvišal obrestne mere

Medtem ko bo depozitna obrestna mera po novem pri 2,50 odstotka, bosta obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pri 2,65 oziroma 2,90 odstotka. Nove obrestne mere bodo začele veljati 16. septembra. "Konflikt na Bližnjem vzhodu še vedno ustvarja inflacijske pritiske, inflacija pa naj bi daljše obdobje ostala precej nad ciljno ravnijo. Današnja odločitev utrjuje odločenost Sveta ECB, da bo denarno politiko izvajal tako, da se bo inflacija v srednjeročnem obdobju stabilizirala na ciljni dvoodstotni ravni," so odločitev za spremembe utemeljili v ECB.

Prvič zvišali junija

Svet ECB je osrednje evrske obrestne mere prvič letos zvišal na junijski seji. Šlo je za prvi poseg v obresti po juniju lani in prvo zvišanje po septembru 2023. Na seji konec julija osrednji organ evrske denarne politike obrestnih mer ni spreminjal, tako da je depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, ostala pri 2,25 odstotka. Je pa od takrat iz vrst vodilnih članov sveta ECB, tudi od guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, prišlo več signalov, da bi do novega zvišanja lahko prišlo kmalu, najverjetneje že septembra.ž

Sedež Evropske centralne banke v Frankfurtu FOTO: Profimedia